كريم النشا الكوري المعجزة للتفتيح الفورى 10 درجات للجسم كلة ولبشرة صافية ورطبة كالاطفال

كريم النشا الكوري المعجزة للتفتيح الفورى ، يوجد الكثير من الفتيات التي ترغب بأن تقوم بعمل معجزة حتى تحصل على بشرة ذات لون فاتح، كما يوجد أيضاً فتيات تعاني من وجود بقع داكنة تجعل البشرة غير جميلة وهذا قد يشعرها بالضيق وتضطر للبحث باستمرار طول الوقت عن طرق ومنتجات تساعدها أن تتخلص من تلك المشكلة إلى الأبد، ولكن حرصنا اليوم أن نأتيك عزيزتي بطريقة تحضير كريم النشا الكوري الرائع الذي جعل جميع فتيات كوريا في غاية الجمال.

كريم النشا الكوري المعجزة للتفتيح الفورى

يعتبر كريم النشا الكوري من أفضل واقوى أنواع الكريمات الطبيعية والتىلها دور كبير فى فتيح البشرة والتي تعتمد ايضا على استخدامها معظم نساء كوريا ويتم تحضيره واستخدامه بالطريقة التي سوف نقدمها لك الآن فالنشا من المواد الطبيعية التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً للبشرة وتستخدم بطريقة بسيطة كالآتي:

1 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

8 ملاعق كبيرة ماء ورد.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة سكر.

4 ملاعق كبيرة نشا.