كفتة الارز المصرية الاقتصادية بالصلصة المشطشطة بمكونات بسيطة

كفتة الأرز المصرية، تعد كفتة الأرز من الوجبات التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة لتواجد المكونات في كل مطبخ، وتسمى كفتة الأرز بكفتة داود، وهي لها وصفتين منها الكفتة الإسكندراني ويتم تحضيرها بالجمبري والأرز المطحون والخضرة والتوابل الخاصة بالسمك وبالأخص الكمون، أما الطريقة الأخرى يتم عملها باللحمة المفرومة والأرز المطحون مع الملح والفلفل الأسود مع الخضرة مثل الشبت والبقدونس، واليوم من خلال المقال التالي سنحضر متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة داود أو بما تسمى كفتة الأرز المصرية المشطشطة اللذيذة، وسنعرض المكونات بالتفصيل الآن.

مقادير كفتة الأرز المصرية:

تتسم مكونات كفتة الأرز باللحمة المفرومة بالسهولة لتواجد المكونات في كل مطبخ مصري، سنوضح المكونات الآن بالتفصيل:

نصف كيلو من اللحم المفروم البلدي.

كوب كبير أرز أبيض مطحون.

خضرة شبت وكزبرة وبقدونس.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة.

خطوات تحضير كفتة الأرز المصرية المشطشطة:

تعتبر خطوات عمل كفتة الأرز باللحمة المفرومة سهلة وبسيطة ولا تأخذ الكثير من المجهود والوقت أيضا، تابعونا الآن بالخطوات:

بالأول قومي بغسل كوب الأرز، ثم بعد ذلك أتركيها تتصفي في المصفاة حتى يتم تنشيفها تماما. بعد ذلك قومي بتحضير المطحنة واطحني الأرز بشكل جيد حتى يصبح بودر. قومي بتقطيع الخضرة كلها وانقعيها في ماء وبه خل لمدة ربع ساعة على الأقل. قطعي البصل وقومي بفرمه جيدا. الخطوة التالية حضري كبة اللحمة وضعي بها اللحم المفروم وكل المكونات السابقة ومعهم التوابل. ثم قومي بطحن كل المكونات حتى تصبح مثل العجين اللين. قومي بتشكيل عجين الكفتة لأصابع متساوية، واتركيها في صينية وضعيها بالفريزير لمدة ساعة على الأقل. الخطوة الأخيرة حضري مقلاة وضعي بها الزيت حتى يتم تسخينها، ثم قومي بتحمير الكفتة كلها حتى الأنتهاء من الكمية كلها. يتم وضع أصابع الكفتة المقلية في الصلصة.

أربعة حبات من الطماطم.

ملعقتان من صلصة الطماطم الجاهزة.

فلفل أسود.

ملح.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة ثوم مفرومة.

زيت طعام نباتي.

يتم تحضير الخلاط الكهربائي وضعي الطماطم مع الصلصة ونصف كوب الماء بالإضافة للتوابل، ثم اخفقيهم جيدا حتى يصبح مثل العصير.

مكونات عمل صلصة كفتة الأرز:طريقة تحضير صلصة كفتة الأرز المصرية: