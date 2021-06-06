طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك الجميل بكل تفاصيله الدقيقة

الحمام المحشي من الأكلات المفضلة جدا لدى الجميع لما له من طعم جميل ومذاق شهي،ولكن الكثيرمن السيدات يعتبرون أن عمله فى المنزل فيه صعوبة أو انه يحتاج الى وقت، والكثير منهم لا يعرفون كيفية حشوه ولا تقفيله لكى لا تخرج الحشوة منه مرة أخرى عند السلق، ولكن اليوم سوف اقدم لكم كل تفاصيل عمله الدقيقة وسأشرح لكم كيفية حشوه وتقفيله بكل سهولة ويسر،وتتعدد حشوات الحمام ولكن اشهر طريقة هى الحمام المحشي بالفريك والتى سوف نتعرف على مقاديرها وطريقة تجهيزها اليوم من خلال موقع ثقفني. مقادير الحمام المحشي بالفريك مقادير الحمام المحشي بالفريك مقادير الحمام المحشي بالفريك سهلة وبسيطة جدا ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: 2 زوج من الحمام.

2 كوب من الفريك.

2كوب من الماء.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكسبرة الجافة مطحونة.

ماء مغلي للسلق.

2 ورقة من اللورا.

2 فص من الحبهان.

2 فص من الثوم مقطع قطع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت للتحمير. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة تجهيز الحمام المحشي بالفريك سهلة جدا وبسيطة عند تطبيق الخطوات بطريقة صحيحة وهى كما يلي: نقوم بتنظيف الحمام جيدا من الريش وغسله جيدا بالماء والملح والدقيق للتخلص من اى رائحة ظفارة. فى حلة على النار نقوم بوضع شوية زيت ونشوح البصلة المقطعة مكعبات. ونضيف إليها البهارات القرفة والفلفل الأسود والكسبرة والملحونقلبهم مع بعض جيدا. ثم نضيف الفريك المنقوع مسبقا فى ماء مغلي لمدة نصف ساعة ومغسول ومصفي. نقوم بتقليب الفريك شوية مع البصل ثم نضيف عليهم كوبين الماء ونتركه يغلي على نارعالية حتى يتشرب الماء تماما. بعد ذلك نهدى النار ونتركه يكمل سواه ونغطيه وبعدها نطفئ النار ونتركه ليبرد قليلا حتى نحشي به الحمام. بالراحة جدا نقوم بحشو الحمام من الداخل وندخل لجوه حتى نتمكن من حشو الرقبة ومن الداخل ونترك مسافة للنضج وبالراحة نحشي تحت الجلد لأن جلده خفيف خالص وبينقطع بسرعة. بعد الأنهاء من الحشو نقوم بقفل الحمام بإدخال رجل الحمام فى الفتحة الموجودة فى الحمام فى الاخر تحت فتحة البطن وندخل الرجل الأخرى عكسها وبذلك لن يخرج الحشو مرة أخرى عند السلق. نسلق الحمام بعد حشوه فى الماء المغلي وفيه ورق اللورا والحبهان والثوم المقطع والملح والبهارات لمدة من 40 :50 دقيقة. بعد تمام النضج نخرج الحمام من الماءونحمره فى معلقتين السمنة جيدا ويقدم مع باقى الفريك وبالهنا والشفا. الوسوم

الحمام المحشي من الأكلات المفضلة جدا لدى الجميع لما له من طعم جميل ومذاق شهي،ولكن الكثيرمن السيدات يعتبرون أن عمله فى المنزل فيه صعوبة أو انه يحتاج الى وقت، والكثير منهم لا يعرفون كيفية حشوه ولا تقفيله لكى لا تخرج الحشوة منه مرة أخرى عند السلق، ولكن اليوم سوف اقدم لكم كل تفاصيل عمله الدقيقة وسأشرح لكم كيفية حشوه وتقفيله بكل سهولة ويسر،وتتعدد حشوات الحمام ولكن اشهر طريقة هى الحمام المحشي بالفريك والتى سوف نتعرف على مقاديرها وطريقة تجهيزها اليوم من خلال موقع ثقفني. مقادير الحمام المحشي بالفريك مقادير الحمام المحشي بالفريك مقادير الحمام المحشي بالفريك سهلة وبسيطة جدا ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: 2 زوج من الحمام.

2 كوب من الفريك.

2كوب من الماء.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكسبرة الجافة مطحونة.

ماء مغلي للسلق.

2 ورقة من اللورا.

2 فص من الحبهان.

2 فص من الثوم مقطع قطع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت للتحمير. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة الاعداد والتجهيز طريقة تجهيز الحمام المحشي بالفريك سهلة جدا وبسيطة عند تطبيق الخطوات بطريقة صحيحة وهى كما يلي: نقوم بتنظيف الحمام جيدا من الريش وغسله جيدا بالماء والملح والدقيق للتخلص من اى رائحة ظفارة. فى حلة على النار نقوم بوضع شوية زيت ونشوح البصلة المقطعة مكعبات. ونضيف إليها البهارات القرفة والفلفل الأسود والكسبرة والملحونقلبهم مع بعض جيدا. ثم نضيف الفريك المنقوع مسبقا فى ماء مغلي لمدة نصف ساعة ومغسول ومصفي. نقوم بتقليب الفريك شوية مع البصل ثم نضيف عليهم كوبين الماء ونتركه يغلي على نارعالية حتى يتشرب الماء تماما. بعد ذلك نهدى النار ونتركه يكمل سواه ونغطيه وبعدها نطفئ النار ونتركه ليبرد قليلا حتى نحشي به الحمام. بالراحة جدا نقوم بحشو الحمام من الداخل وندخل لجوه حتى نتمكن من حشو الرقبة ومن الداخل ونترك مسافة للنضج وبالراحة نحشي تحت الجلد لأن جلده خفيف خالص وبينقطع بسرعة. بعد الأنهاء من الحشو نقوم بقفل الحمام بإدخال رجل الحمام فى الفتحة الموجودة فى الحمام فى الاخر تحت فتحة البطن وندخل الرجل الأخرى عكسها وبذلك لن يخرج الحشو مرة أخرى عند السلق. نسلق الحمام بعد حشوه فى الماء المغلي وفيه ورق اللورا والحبهان والثوم المقطع والملح والبهارات لمدة من 40 :50 دقيقة. بعد تمام النضج نخرج الحمام من الماءونحمره فى معلقتين السمنة جيدا ويقدم مع باقى الفريك وبالهنا والشفا.

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