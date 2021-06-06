بدون ماكينة ايس كريم الفانيليا في البيت مثل الجاهز وسر قوامه الكريمي

بدون ماكينة ايس كريم الفانيليا في البيت الايس كريم هو من الاشياء الممتازة جدا ورائعة، والتي نقوم بتناولها بسبب مستمرة في فترة الصيف لأن لدي مذاق رائع، ومختلف دائما نقوم بشرائه من المحلات أثناء خروجها من المنزل إذا كانت بالطعم مميزة، أو الرائحة والشكل المختلف، ولكننا اليوم يمكنك أيضا نقوم بتحضير ايس كريم الفانيليا داخل المنزل باسهل من الطرق الممكنة ولكنه سوف يعطينا نفس الطعم التي نقوم بشرائها من المحلات كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي معي طريقة لكي تقومي بتحضير لأبنائك:- بدون ماكينة ايس كريم الفانيليا في البيت مقادير آيس كريم الفانيليا كريمة الخفق والربع كيلو ويفضل أن يكون مثلج

حليب مكثف.

نصف كوب من الحليب البودر

ثلاث ملاعق من الفانيليا البودر.

ملعقتين من الفانيليا السائله. طريقة تحضير آيس كريم الفانيليا أولا يجب أن نقوم بوضع الحليب في وعاء عميق واتركيه على نار متوسطة

ثم قومي باضافة الفانيليا و تترك لمدة خمس دقائق أو حتى يتم الغليان.

ابدائي إزالة الحليب من النار واتركيه لمدة دقائق لكي يهدي تماما.

ثم ابداء بوضعه في الفريزر لمدة ساعة كاملة في وعاء عميق بعد ذلك ضيفى الكريمة والحليب المكثف والحليب السائل..

اخفقي هذه المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي وعندما يصبح لديكي قوام كريمي قومي بغلق المضرب

وضعيه فى الفريزر لمدة ساعتين ثم قومي بوضع في في أكواب التقديم. طريقة اخرى لتحضير ايس كريم الفانيليا المكونات 2 كوب من الآيس كريم البودر

نصف كوب من الحليب البارد ثلاث ملاعق من السكر البودر مضرب كهربائي.

وعاء واسع.

الصوص الذي ترغبين في التزيين طريقة التحضير أولا قومي بتحضير الوعاء الواسع.

ثم قومي باضافة الايس كريم البودر والحليب البارد مع السكر

اخلطي في هذه المكونات تدريجيا باستخدام المضرب الكهربائي.

وعندما يصبح هذا المزيج متجانس قومي بوضعه في الفريزر داخل علبة محكمة الغلق لمدة ساعة على الأقل

ثم قومى بتجهيز للتقديم يوضع عليه الصوص التي ترغبي فيه إذا كان الكراميل بالشوكولاتة. الوسوم

بدون ماكينة ايس كريم الفانيليا في البيت الايس كريم هو من الاشياء الممتازة جدا ورائعة، والتي نقوم بتناولها بسبب مستمرة في فترة الصيف لأن لدي مذاق رائع، ومختلف دائما نقوم بشرائه من المحلات أثناء خروجها من المنزل إذا كانت بالطعم مميزة، أو الرائحة والشكل المختلف، ولكننا اليوم يمكنك أيضا نقوم بتحضير ايس كريم الفانيليا داخل المنزل باسهل من الطرق الممكنة ولكنه سوف يعطينا نفس الطعم التي نقوم بشرائها من المحلات كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي معي طريقة لكي تقومي بتحضير لأبنائك:- بدون ماكينة ايس كريم الفانيليا في البيت مقادير آيس كريم الفانيليا كريمة الخفق والربع كيلو ويفضل أن يكون مثلج

حليب مكثف.

نصف كوب من الحليب البودر

ثلاث ملاعق من الفانيليا البودر.

ملعقتين من الفانيليا السائله. طريقة تحضير آيس كريم الفانيليا أولا يجب أن نقوم بوضع الحليب في وعاء عميق واتركيه على نار متوسطة

ثم قومي باضافة الفانيليا و تترك لمدة خمس دقائق أو حتى يتم الغليان.

ابدائي إزالة الحليب من النار واتركيه لمدة دقائق لكي يهدي تماما.

ثم ابداء بوضعه في الفريزر لمدة ساعة كاملة في وعاء عميق بعد ذلك ضيفى الكريمة والحليب المكثف والحليب السائل..

اخفقي هذه المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي وعندما يصبح لديكي قوام كريمي قومي بغلق المضرب

وضعيه فى الفريزر لمدة ساعتين ثم قومي بوضع في في أكواب التقديم. طريقة اخرى لتحضير ايس كريم الفانيليا المكونات 2 كوب من الآيس كريم البودر

نصف كوب من الحليب البارد ثلاث ملاعق من السكر البودر مضرب كهربائي.

وعاء واسع.

الصوص الذي ترغبين في التزيين طريقة التحضير أولا قومي بتحضير الوعاء الواسع.

ثم قومي باضافة الايس كريم البودر والحليب البارد مع السكر

اخلطي في هذه المكونات تدريجيا باستخدام المضرب الكهربائي.

وعندما يصبح هذا المزيج متجانس قومي بوضعه في الفريزر داخل علبة محكمة الغلق لمدة ساعة على الأقل

ثم قومى بتجهيز للتقديم يوضع عليه الصوص التي ترغبي فيه إذا كان الكراميل بالشوكولاتة.

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