طريقة عمل احلي صنية الجلاش أو بقلاوة بالشكولاتة طعمها روعة

احلي صنية الجلاش أو بقلاوة بالشكولاتة، تعتبر البقلاوة بالشوكولاتة واحدة من الحلويات المحببة لدى جميع الأفراد وربما الأطفال بشكل خاص فهي تعد من الحلويات الخفيفة كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، ذلك لكونها تحضر وفق خطوات بسيطة. عمل احلي صنية الجلاش أو بقلاوة بالشكولاتة عمل احلي صنية الجلاش أو بقلاوة بالشكولاتة يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات اقتصادية جدًا مكونات عمل بقلاوة بالشوكولاته ربع كوب من عسل النحل.

250 غرام من الزبدة.

450 غرام من عجين فيلو.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب متوسط الحجم من الماء.

ملعقة كبيرة من الحبهان.

150 غرام من الشوكولاته السوداء التي تم فرمها جيدا.

كوبان صغيران من البندق المطحون.

ملعقة كبيرة من أعشاب القرفة المطحونة.

بعض قطرات ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور.

كوب من السكر. مكونات عمل بقلاوة بالشوكولاته طريقة تحضير عمل بقلاوة بالشوكولاته لتحضير القطر البارد ابدئي في إحضار إناء وضعي به كل من السكر والحبهان والماء والعسل وقلبي جيدا ثم ارفعيه على النار وقلبي إلى أن تحصلي على مزيج يتميز بقوامه الكثيف.

انزلي الخليط عن النار وضيفي إليه قطرات ماء الورد وعصير الليمون ثم اتركيه حتى يبرد.

لتحضير الحشوة اخلطي الشوكولاته مع البندق والقرفة وقلبي ثم ضعيهم جانبا.

مع البندق والقرفة وقلبي ثم ضعيهم جانبا. لتحضير البقلاوة احضري صينية مستطيلة ثم اعملي على دهنها بالزبدة.

ابدئي في رص طبقات عجينة الفيلو وادهني فوقها الزبدة ثم رصي طبقة أخرى من الفيلو.

كرري هذه الخطوة إلى أن تحصلي على 5 طبقات.

افردي طبقة رقيقة من الحشو ثم اكملي رص طبقات الفيلو وادهني فوقها الزبدة.

بعد الانتهاء من عجينة الفيلو قطعي البقلاوة إلى مربعات ثم ادخلي الصينية إلى الفرن.

بعد مرور 35 دقيقة وعندما تأخذ البقلاوة اللون الذهبي أخرجيها من الفرن.

اسكبي القطر البارد على الصينية واتركيها حتى تبرد ثم قدميها. طريقة تحضير عمل بقلاوة بالشوكولاته

احلي صنية الجلاش أو بقلاوة بالشكولاتة، تعتبر البقلاوة بالشوكولاتة واحدة من الحلويات المحببة لدى جميع الأفراد وربما الأطفال بشكل خاص فهي تعد من الحلويات الخفيفة كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، ذلك لكونها تحضر وفق خطوات بسيطة. عمل احلي صنية الجلاش أو بقلاوة بالشكولاتة عمل احلي صنية الجلاش أو بقلاوة بالشكولاتة يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات اقتصادية جدًا مكونات عمل بقلاوة بالشوكولاته ربع كوب من عسل النحل.

250 غرام من الزبدة.

450 غرام من عجين فيلو.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب متوسط الحجم من الماء.

ملعقة كبيرة من الحبهان.

150 غرام من الشوكولاته السوداء التي تم فرمها جيدا.

كوبان صغيران من البندق المطحون.

ملعقة كبيرة من أعشاب القرفة المطحونة.

بعض قطرات ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من قشر الليمون المبشور.

كوب من السكر. مكونات عمل بقلاوة بالشوكولاته طريقة تحضير عمل بقلاوة بالشوكولاته لتحضير القطر البارد ابدئي في إحضار إناء وضعي به كل من السكر والحبهان والماء والعسل وقلبي جيدا ثم ارفعيه على النار وقلبي إلى أن تحصلي على مزيج يتميز بقوامه الكثيف.

انزلي الخليط عن النار وضيفي إليه قطرات ماء الورد وعصير الليمون ثم اتركيه حتى يبرد.

لتحضير الحشوة اخلطي الشوكولاته مع البندق والقرفة وقلبي ثم ضعيهم جانبا.

مع البندق والقرفة وقلبي ثم ضعيهم جانبا. لتحضير البقلاوة احضري صينية مستطيلة ثم اعملي على دهنها بالزبدة.

ابدئي في رص طبقات عجينة الفيلو وادهني فوقها الزبدة ثم رصي طبقة أخرى من الفيلو.

كرري هذه الخطوة إلى أن تحصلي على 5 طبقات.

افردي طبقة رقيقة من الحشو ثم اكملي رص طبقات الفيلو وادهني فوقها الزبدة.

بعد الانتهاء من عجينة الفيلو قطعي البقلاوة إلى مربعات ثم ادخلي الصينية إلى الفرن.

بعد مرور 35 دقيقة وعندما تأخذ البقلاوة اللون الذهبي أخرجيها من الفرن.

اسكبي القطر البارد على الصينية واتركيها حتى تبرد ثم قدميها. طريقة تحضير عمل بقلاوة بالشوكولاته

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