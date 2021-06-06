بسبوسة بجوز الهند طرية ومرملة ومتماسكة واسرار نجاحها مثل اشهر الشيفات ومحلات الحلوانى

بسبوسة بجوز الهند طرية ومرملة ومتماسكة ، مهما تحدثنا لن نجد الكلمات التي توصف حب الناس البسبوسة فهي من أشهر الحلويات الشرقية والشعبية والتي تحب كل ربات البيوت أن تقوم بتحضيرها بنفسها في البيت دون أن تحتاج أن تشتريها من محلات الحلوى المتخصصة في تحضيرها بأشهى الطرق، وقد حرصنا اليوم أن نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير البسبوسة بجوز الهند الشهي. بسبوسة بجوز الهند طرية ومرملة ومتماسكة بسبوسة بجوز الهند طرية ومرملة ومتماسكة إذا كنت ترغبين في تحضير أشهى وألذ أنواع البسبوسة فنحن سوف نقدم لك أفضل طريقة لعمل البسبوسة بجوز الهند كالآتي: المقادير: 2 كوب جوز هند مفروم ناعم.

2 كوب سكر.

1 كوب سمن.

4 كوب سميد خشن.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 كوب سمن مذاب.

2 كوب قطر.

2/1 كوب لوز.

2 ملعقة كبيرة طحينة.

2 كوب لبن. طريقة التحضير: لنجاح البسبوسة يجب أن تقومين بإذابة 2/1 كوب من السمن ثم يتم بس السميد الناعم بها بلطف وبعدها عليك بإضافة السكر والبكينج بودر وجوز الهند.

بعد وضع هذه المكونات قومي بخلطهم معاً ثم يتم عجن المكونات جيداً حتى يصبح لديك عجينة متماسكة.

احضري صينية الفرن وادهنيها بمعلقتين من الطحينة ثم يتم فرد عجينة البسبوسة وقطعيها ثم يتم تزينها بحبات اللوز وتترك لترتاح لمدة ساعتين.

اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ومن ثم يتم وضعها في الفرن وتركها لمدة 45 دقيقة حتى أن تتحمر وتستوي جيداً.

ثم يتم إخراجها من الفرن وقومي بتقطعها مرة أخرى وأزيبي السمن وسكبيها فوقه وادخليها إلى الفرن مرة أخرى وتترك لتصبح ذهبية اللون.

ثم تخرج من الفرن ويسكب فوقها القطر البارد وهي ساخنة، ولكي تقومين بتحضير القطر ضعي قدر على النار به 2 كوب من السكر وكوب من الماء قلبي جيداً حتى أن يذوب السكر بعدها يضاف عصير نصف ليمونة ورشة فانيليا وقلبي بعد أن يصبح ثقيل ارفعيه وتركيه ليبرد.

بعدها يسكب على البسبوسة وهو بارد وقدميه بالهناء والشفاء. الوسوم

بسبوسة بجوز الهند طرية ومرملة ومتماسكة ، مهما تحدثنا لن نجد الكلمات التي توصف حب الناس البسبوسة فهي من أشهر الحلويات الشرقية والشعبية والتي تحب كل ربات البيوت أن تقوم بتحضيرها بنفسها في البيت دون أن تحتاج أن تشتريها من محلات الحلوى المتخصصة في تحضيرها بأشهى الطرق، وقد حرصنا اليوم أن نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير البسبوسة بجوز الهند الشهي. بسبوسة بجوز الهند طرية ومرملة ومتماسكة بسبوسة بجوز الهند طرية ومرملة ومتماسكة إذا كنت ترغبين في تحضير أشهى وألذ أنواع البسبوسة فنحن سوف نقدم لك أفضل طريقة لعمل البسبوسة بجوز الهند كالآتي: المقادير: 2 كوب جوز هند مفروم ناعم.

2 كوب سكر.

1 كوب سمن.

4 كوب سميد خشن.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 كوب سمن مذاب.

2 كوب قطر.

2/1 كوب لوز.

2 ملعقة كبيرة طحينة.

2 كوب لبن. طريقة التحضير: لنجاح البسبوسة يجب أن تقومين بإذابة 2/1 كوب من السمن ثم يتم بس السميد الناعم بها بلطف وبعدها عليك بإضافة السكر والبكينج بودر وجوز الهند.

بعد وضع هذه المكونات قومي بخلطهم معاً ثم يتم عجن المكونات جيداً حتى يصبح لديك عجينة متماسكة.

احضري صينية الفرن وادهنيها بمعلقتين من الطحينة ثم يتم فرد عجينة البسبوسة وقطعيها ثم يتم تزينها بحبات اللوز وتترك لترتاح لمدة ساعتين.

اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ومن ثم يتم وضعها في الفرن وتركها لمدة 45 دقيقة حتى أن تتحمر وتستوي جيداً.

ثم يتم إخراجها من الفرن وقومي بتقطعها مرة أخرى وأزيبي السمن وسكبيها فوقه وادخليها إلى الفرن مرة أخرى وتترك لتصبح ذهبية اللون.

ثم تخرج من الفرن ويسكب فوقها القطر البارد وهي ساخنة، ولكي تقومين بتحضير القطر ضعي قدر على النار به 2 كوب من السكر وكوب من الماء قلبي جيداً حتى أن يذوب السكر بعدها يضاف عصير نصف ليمونة ورشة فانيليا وقلبي بعد أن يصبح ثقيل ارفعيه وتركيه ليبرد.

بعدها يسكب على البسبوسة وهو بارد وقدميه بالهناء والشفاء.

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