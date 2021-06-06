طريقة عمل خلطة زيت جونسون والنشا الرهيبة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد

خلطة زيت جونسون والنشا ، من الخلطات الرهيبة في تبييض البشرة، وإزالة البقع السمراء والتجاعيد من البشرة، وكذلك في التخلص من النمش والكلف، وهذه الخلطة سوف تعيد لكي شبابك مهما كان سنك وتجعل بشرتك مثل بشرة الأطفال، وهى أمنه على البشرة وليس لها أي أثار جانبية، وبعد العديد من التجارب العملية أثبتت فاعليتها الكبيرة في القضاء على جميع مشاكل البشرة، وهى صيدلية متنقلة تحوي الكثير من الفوائد المذهلة للبشرة، وتستطيع أي فتاة أو سيدة أن تقوم بإعدادها بالمنزل في وقت قصير، وبأقل تكلفة ممكنه، وسوف تغنينا عن جميع مستحضرات التجميل الأخرى الأقل فاعلية، وباهظة الثمن، بالإضافة إلى ذلك أن استخدام مستحضرات التجميل المصنعة خارج المنزل، تحتوي على مركبات كيميائية، تؤذي البشرة وتسبب الالتهابات والحكة في الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل خلطة زيت جونسون والنشا في المنزل بأسهل الخطوات وبأقل تكلفه ممكنه.

مكونات خلطة زيت جونسون والنشا

تحتوي هذه الوصفة على بعض المكونات البسيطة وهى كما يأتي:-

زيت جونسون للأطفال.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة زيت جونسون والنشا العجيب في تفتيح البشرة، وإزالة التجاعيد، وشد البشرة وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار طبق صغير ونضع فيه 2 ملعقة من النشا، ثم نضيف إليه 1 ملعقة صغيرة قهوة، ثم نضع ملعقة كبيرة من النعناع المجفف. نحضر زيت جونسون للأطفال، ونضعه على الخليط السابق، ثم نقلب المكونات جيداً حتى يتشكل لدينا مزيج كريمي متماسك. نحضر برطمان ونضع فيه الكريم مع الغلق الجيد، ثم نضعه في الثلاجة، وهذا الكريم يستمر لمدة أسبوع دون أن يفقد فاعليته، لذلك يمكننا القيام بعمل كمية كافية من هذا الكريم، ونضعها في الثلاجة ونستخدمها على مدار الأسبوع دون أن تفسد. نقوم بدهن الخلطة في المناطق التي يوجد بها تجاعيد أو بقع داكنة، أو كلف أو نمش مع الدعك المستمر. نترك الخلطة حوالي 30 دقيقة على الوجه، ثم نقوم بغسله جيداً بالصابونة المناسبة للبشرة أو غسول الوجه بالماء البارد حتى تقوم بسد المسام. نكرر هذه الوصفة ثلاثة أيام في الأسبوع قبل النوم لمدة شهر فقط لا غير.

فوائد خلطة زيت جونسون والنشا

تحتوي هذه الخلطة على زيت جونسون الذي يتميز بالعديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-