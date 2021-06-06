طريقه اصابع البسبوسة الفاخرة المرملة باللون الذهبي المكرمل مثل الحلواني

طريقه اصابع البسبوسة الفاخرة المرملة، أصابع البسبوسة من أفضل الحلويات التي يحبها الجميع ويحبها الكبار والصغار كثيرا لأنهم يحبون أكلها خاصة في رمضان ويأكلها كثير من الناس في الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. لأن كل النساء يصنعن الحلويات في هذا اليوم السعيد مثل الكحك السادة والكحك العجوة وكذلك الحلويات الغريبة صوابع زينب وغيرها من الحلويات التي يحضرنها في المنزل.

البسبوسة من أروع وألذ الحلويات الشرقية التي يحبها الناس في جميع أنحاء العالم، تصنعها الأمهات للأطفال والأطفال وأفراد الأسرة وأفراد الأسرة وتقدمها للضيوف والأقارب، وفيما يلي طريقة أصابع البسبوسة اللذيذة مع المكونات.

المقادير

كوبان من دقيق البسبوسة الناعم (سميد).

0.5 ملعقة صغيرة ملح.

البيكينغ باودر (ملعقة كبيرة).

كوب دقيق.

كوب سمن.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

كوب ونصف حليب.

2 كوب من السكر.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كوب ونصف ماء.

حضري وعاء من الدقيق والسميد والملح والسكر والبيكنج باودر وقلبي جميع المكونات حتى تتجانس.

نضع السمن ونقلب جميع المكونات حتى يختفي السمن في الدقيق ويتماسك.

قومي بإضافة الحليب تدريجيًا ثم بعد ذلك استمري في التقليب حتى نحصل على عجينة غير لزجة.

قومي بتحضير القوالب الخاصة بالفرن عن طريق دهنها بمواد دهنية وصنع أصابع البسبوسة.

سخني الفرن لمدة 15 دقيقة.

بعد أن تتأكدي أن الفرن قد سخن أدخلي القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم أخرجي أصابع البسبوسة وضعيها في طبق، ورشيها بالشربات، وقدميها للعائلة والأصدقاء والضيوف.

قدمنا لك في هذا المقال طريقة عمل أصابع البسبوسة الشهية ونرجو أن يكون شرحنا للوصفة كافيًا وواضحًا للجميع. نمتنى منكم أن تتابعونا باستمرار من اجل المزيد من الوصفات الرائعة.