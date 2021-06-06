فطائر الجبنة الشهية الرائعة اقتصادية وهشة بعجينة قطنية وسحرية لجميع المخبوزات فى دقائق

فطائر الجبنة الشهية الرائعة اقتصادية وهشة ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناول فطائر الجبنة بكافة أنواعها وأشكالها، كما أنها تتمتع لمذاقها الشهية وسهلة وسرعة التحضير فهي لا تكلفك الكثير من الوقت أو المجهود، بالإضافة إلى أنها تحتوي على كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى والذي سوف يستفيد منها أطفالك كثيراً، ونحن اليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل فطائر الجبنة في البيت. فطائر الجبنة الشهية الرائعة اقتصادية وهشة فطائر الجبنة الشهية الرائعة اقتصادية وهشة نقدم لكل أم تبحث عن وجبة غذائية لأبنائها طريقة عمل فطائر الجبنة اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة تتم كالآتي: المكونات: ثلاث أكواب دقيق.

ملعقتين كبيرتين زبادي.

ملعقتين كبيرتين خميرة فورية.

ملعقتين كبيرتين لبن بودرة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر.

ماء فاتر.

4/1 كوب زيت. مكونات الحشو: 1 ملعقة كبيرة سمن.

1 ربطة بقدونس مفروم ناعم.

جبنة موزاريلا أو جبن رومي.

جبنة فيتا أو جبنة مثلثات. طريقة التحضير: في وعاء قومي بخلط السكر والدقيق والخميرة والملح والحليب واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة.

ومن ثم يتم إضافة الزبادي والماء والزيت واخلطيهم جيداً ثم يتم إضافتهم للخليط بشكل تدريجي.

ثم قومي بعجن المكونات مع بعضها حتى أن تحصل على عجينة ناعمة ومن ثم يتم تركها لمدة ساعة على الأقل حتى تتضاعف وتتخمر.

ثم يتم خلط السمن مع البقدونس ومن ثم يضاف لها الجبن اعجني المكونات مع بعضها ثم يتم تقطيعها لكرات صغيرة الحجم.

على سطح صلب مرشوش بالدقيق يتم فرد عجينة الفطائر وتشكيلها طولياً ومن ثم يوضع بداخلها خليط الحشو وشكليها في صورة قوارب.

وتشكيلها طولياً ومن ثم يوضع بداخلها خليط الحشو وشكليها في صورة قوارب. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويرص فطائر الجبنة بصينية مدهونة بالسمن وضعيها في الفرن.

حتى يتم تحميرها جيداً من الأسفل يفضل أن تتركيها لمدة 30 دقيقة.

اخرجيها من الفرن وتركيها تهدأ قليلاً ثم يتم تقديمها بالهناء والشفاء. الوسوم

فطائر الجبنة الشهية الرائعة اقتصادية وهشة ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون تناول فطائر الجبنة بكافة أنواعها وأشكالها، كما أنها تتمتع لمذاقها الشهية وسهلة وسرعة التحضير فهي لا تكلفك الكثير من الوقت أو المجهود، بالإضافة إلى أنها تحتوي على كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى والذي سوف يستفيد منها أطفالك كثيراً، ونحن اليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل فطائر الجبنة في البيت. فطائر الجبنة الشهية الرائعة اقتصادية وهشة فطائر الجبنة الشهية الرائعة اقتصادية وهشة نقدم لكل أم تبحث عن وجبة غذائية لأبنائها طريقة عمل فطائر الجبنة اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة تتم كالآتي: المكونات: ثلاث أكواب دقيق.

ملعقتين كبيرتين زبادي.

ملعقتين كبيرتين خميرة فورية.

ملعقتين كبيرتين لبن بودرة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر.

ماء فاتر.

4/1 كوب زيت. مكونات الحشو: 1 ملعقة كبيرة سمن.

1 ربطة بقدونس مفروم ناعم.

جبنة موزاريلا أو جبن رومي.

جبنة فيتا أو جبنة مثلثات. طريقة التحضير: في وعاء قومي بخلط السكر والدقيق والخميرة والملح والحليب واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة.

ومن ثم يتم إضافة الزبادي والماء والزيت واخلطيهم جيداً ثم يتم إضافتهم للخليط بشكل تدريجي.

ثم قومي بعجن المكونات مع بعضها حتى أن تحصل على عجينة ناعمة ومن ثم يتم تركها لمدة ساعة على الأقل حتى تتضاعف وتتخمر.

ثم يتم خلط السمن مع البقدونس ومن ثم يضاف لها الجبن اعجني المكونات مع بعضها ثم يتم تقطيعها لكرات صغيرة الحجم.

على سطح صلب مرشوش بالدقيق يتم فرد عجينة الفطائر وتشكيلها طولياً ومن ثم يوضع بداخلها خليط الحشو وشكليها في صورة قوارب.

وتشكيلها طولياً ومن ثم يوضع بداخلها خليط الحشو وشكليها في صورة قوارب. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويرص فطائر الجبنة بصينية مدهونة بالسمن وضعيها في الفرن.

حتى يتم تحميرها جيداً من الأسفل يفضل أن تتركيها لمدة 30 دقيقة.

اخرجيها من الفرن وتركيها تهدأ قليلاً ثم يتم تقديمها بالهناء والشفاء.

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