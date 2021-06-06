سر قرمشة بصل الكشري وطريقة عمله السحرية بطعم رائع

بصل الكشري المقرمش الكشري من الأكلات الشعبية التي يتم إنتشارها في المحلات لأنها من الوجبات السريعة التي يتم تناولها في الوطن العربي ودائماً ما نسأل عن سر البصل المقرمش الموجود داخل الكشري التي تعطي له طعماً جميلاً ونسعى لمعرفة إعداده مثل المحلات، وسوف نقدم لك اليوم طريقة تعدادهم مثل المحلات بطريقة بسيطة وسهلة تستطيعين إعدادة في البيت.

بصل الكشري المقرمش

كثيراً ما نتسائل عن السر الموجود في البصل المقرمش الموجود في الكشري الذي يتم شراؤه من المحلات وتدفع دائماً السيدات لإعداد الكشرى فى البيت بنفس طريقة المحلات دون أن تستطيع إعداد البصل بنفس الطريقة وطعم المحلات لأنة يعطي الكشري طعم مميز، وهو يعتبر سر من أسرار نجاح الكشري البصل المقرمش التي يتم إعداده بطريقة مميزة وسوف نقدم لك هذه الطريقة أن تقومى بإعداد الكشري لأولادك في البيت بنفس طعم المحلات الكبيرة.

ثلاث حبات من البصل.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من النشاء.

كوب من زيت الذرة.

مقادير بصل الكشري المقرمش

يتم إحضار إناء ونقوم بتقشير البصل وغسله جيداً ويتم بعد ذلك تقطيعة إلى حلقات مع فصلها عن بعضها وتكون متوسطة السمك.

نحضر إناء ويتم وضع الدقيق مع النشا وخلطهم جيداً بعد ذلك نبدأ بوضع حلقات البصل دون تكسيرها في الدقيق والنشا ويتم خلطها بها جيداً حتى تأخذ طبقة من الدقيق والنشا لجميع حلقات البصل.

يتم وضع مقلاة كبيرة على النار ويتم وضع الزيت ويترك حتى يسخن جيداً ويتم أضافة حلقات البصل إلى الزيت مع التقليب المستمر حتى تأخذ اللون الذهبى من جميع الجهات.

بعد ذلك يتم أنتشاله من الزيت ويوضع فى طبق به كمية مناديل لإمتصاص كمية الزيت الزائدة بعد ذلك يتم وضعة في طبق للتقديم وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش