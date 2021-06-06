أسهل طريقة لعمل أصابع البسبوسة اللذيذة تحضريها بنفسك

أصابع البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير، وذلك لأنها تعتبر أحد أنواع البسبوسة ولكن بشكل مختلف، مما يجعلها من الوصفات التي يبحث عنها السيدات لمعرفة طريقة تنفيذها في المنزل، لكي تقوم بتنفيذها وتقدمها لأولادها بشكل مميز، وذلك فإنها من الحلويات السهلة التي من الممكن لأي شخص أن يقوم بإعدادها.

أصابع البسبوسة

من الحلويات المميزة التي يمكن أن تقدم للضيوف في المناسبات والأعياد، وذلك للشكل المختلف عن الشكل المعتاد للبسبوسة، بالإضافة إلي الطعم المرمل للبسبوسة، كما أنها سهلة في تناولها ومناسبة أكثر للأطفال، لذلك سوف نقدم أفضل طريقة لها.

كوبين ونصف دقيق سميد.

نصف كوب زبدة.

علبة زبادي.

نصف كوب جوز الهند.

نصف كوب دقيق أبيض.

بيضة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نصف كوب حليب.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

فانيليا.

كوبين من السكر .

كوبين من الماء.

عصير ليمون.

في إناء نضع البيضة والسكر والفانليا والزبدة ونخلطهم مع بعض.

ثم نضيف الحليب الزبادي ونقلب حتى تمتزج جميع المكونات جيدا وبعدها نضيف الدقيق الابيض والبيكنج بودر وجوز الهند ونقلب مرة أخرى.

نبدأ في إضافة دقيق السميد الى الخليط بالتدريج ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى نحصل على قوام متماسك يسهل التشكيل مع مراعاة عدم المبالغة في التقليب.

نقوم بفرد العجينة على كيس ثلاجة ونضع فوقها كيس ثلاجة آخر حتى يكون من السهل نقلها إلى صنية التسوية.

نفرد العجينة على شكل مستطيل ثم نقوم بتقطيعها على شكل أصابع.

نضع أصابع البسبوسة في صينية مدهونة زيت وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يصبح لونها ذهبي.

نقوم بتجهيز الشربات بوضع الماء والسكر وعصير الليمون على النار لمدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار.

بعد خروج أصابع البسبوسة من الفرن تسقى بشربات دافئ ثم تغطى حتى تبرد تمام.

توضع في طبق التقديم وتزين بالكريمة والمكسرات

مكونات أصابع البسبوسةمكونات شربات أصابع البسبوسةطريقة تحضير أصابع البسبوسة