طريقة عمل البهارات البودرة الأساسية للمطبخ في المنزل بمكونات في كل بيت بطريقة سهلة

البهارات البودرة الأساسية للمطبخ لا غنى عنها في معظم البيوت فهي أساس المذاق الخاص والفريد لأي أكلة ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، كما أن هذه البهارات هي أصل المذاق الخاص بكل أكلة وبدونها لن يكتمل المذاق المرغوب فيه لأي أكلة نريد إعدادها، كما تتميز هذه البهارات بسهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها ومقاديرها، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل البهارات البودرة الأساسية للمطبخ.

مكونات البهارات البودرة الأساسية للمطبخ

يتغافل الكثير من ربات البيوت عن صنع بعض المؤن الأساسية في المنزل رغم بساطة مكوناتها وسهولة تحضيرها، ومن هذه المؤن البهارات البودرة الأساسية للمطبخ التى لا غنى عنها وها هي مكوناتها كالتالي:-

أولا مقادير السبع بهارات

كوب من الكبابة الصيني بين (البهارات الحلوة).

نصف كوب من الفلفل الاسود.

ملعقتين كبار من القرنفل.

2 ملعقة كبار من الزنجبيل البودرة.

وملعقتين كبار من القرفة.

وأيضا ملعقتين كبار من الحبهان.

ثلاث حبات من جوزة الطيب.

ثانيا مقادير الثوم البودر

2 كوب من الثوم.

ثالثا مقادير البصل البودرة

ثلاث بصلات كبار.

رابعا مقادير الطماطم البودرة

أربع حبات من الطماطم.

طريقة التحضير

تحضير البهارات البودرة الأساسية للمطبخ سهلة وبسيطة ويمكنك إعدادها في وقت قليل ولا تتطلب الكثير من الجهد أو العناء وهي كالتالي:-

طريقة تحضير السبع بهارات

نقوم بخلط الكبابة الصيني والفلفل الاسود وملعقتين الحبهان وملعقتين القرنفل مع بعضهم البعض.

ثم نطحن الثلاث حبات من جوزة الطيب ونضعهم جميعا في مقلاه بعد ذلك نسخنهم علي نار هادئة جدا.

وبعد ذلك نرفعهم من على النار ونتركهم حتى يبردوا جيدا حتى لا يتعجن الخليط أثناء الطحن

ونصحنهم جيدا داخل الكبة بعد ذلك ننخلهم جيدا ونضيف إليهم الزنجبيل والقرفة ونقلبهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بنخلهم مرة أخرى وحينئذ يكون هذا البهار جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

نقطيع فصوص الثوم لشرائح رقيقة

وعندما نفرغ من تقطيع جميع الكمية نقوم بوضعهم على صاج بشكل متساوي وندخلهم الفرن على درجة حرارة هادئة تتراوح ما بين ١٣٠ و140 درجة مئوية.

وبعدما يتم التحميص جيدا نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه ليبرد وبعد ذلك نطحن الثوم الذي قمنا بتحميصه وحينئذ يكون جاهز للاستعمال وبالهناء والشفاء.

أولا نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح رقيقة، ثم نقوم بوضعه بالتساوي على صاج وندخله الفرن على درجة حرارة تتراوح ما بين 130 م و140 درجه مئوية.

وعندما يتم تحميص البصل ويأخذ القوام المقرمش نقوم بإخراجه من الفرن وعلينا ان نراعي أن لا يحترق البصل ولو جزء قليل منه حتى لا يكون البهار ذو مذاق مر.

بعد ذلك نتركه ليبرد ثم نقوم بطحنه جيدا، ثم يكون جاهزا للاستعمال وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الطماطم البودر

أولا ينبغي أن يكون الطماطم طازج وذو قوام متماسك وقاسي بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى شرائح رقيقة، ثم نقوم بوضعه على صاج بالتساوي ونداخله في الفرن على درجة حرارة تتراوح ما بين 130 و140 درجة مئوية.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراجه من الفرن عندما يجف تماما ويفقد جميع كمية الماء التي به.

نقوم بإخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بطحنه جيدا ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الثوم البودرطريقة تحضير البصل البودر

وهناك طريقة أخرى لإعداد الثوم والبصل والطماطم البودرة وهي لا تتطلب أدنى جهد ولكنها تتطلب وقت كثير وهي أن نقوم بتقطيع البصل والثوم والطماطم إلى شرائح رقيقة ونضعهم علي سطح المنزل و نقوم بتغطيتههم بشاش ونتركهم تحت الشمس لمده ثلاثة أيام متواصلة/ ثم نقوم بطحنهم، وهي طريقة تعطي نفس النتائج وأفضل ولكن تتطلب الكثير من الوقت.

طريقة عمل بهارات السمك

المقادير

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الببريكا.

2 ملعقة صغيرة من الكمون البودر.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الكزبرة البودر.

نصف ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضيف إليه الثوم البودر والكمون البودر والببريكا البودر والفلفل الأسود البودر والكزبرة البودر والكركم والهيل المطحون ونخلطهم جيدا، وبعد ذلك تكون بهارات السمك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.