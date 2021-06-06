ماهي الأطعمة الغنية بمضادات الالتهاب

مضادات الالتهاب الطبيعية دوت الخليج تلك العناصر الكيميائية التي تتواجد في عدد من الأغذية والتي تعمل على الوقاية من الأمراض الالتهابية، أو أنها وفي حال الإصابة بالأمراض الالتهابية فإن مضادات الاتهاب الطبيعية تعمل على تسريع الشفاء منها أو التخفيف من أعراضها والسيطرة عليها، والأغذية الغنية بها دوت الخليج:

أطعمة غنية بمضادات الالتهاب:

كثيرة دوت الخليج الأطعمة التي تحتوي على مضادات التهاب طبيعية وردت في مختلف المواقع الطبية والصحية، جمعنا لكم أهمها في التالي:

الثوم والبصل.

العسل.

الزنجبيل.

الشاي الأخضر.

زيت الزيتون.

الفطر.

الشوكولاته الداكنة.

الفلفل.

بعض التوابل ومنها القرفة والكاري والكركم والفلفل الأسود.

بعض الأعشاب ومنها عشبة المر والأوريغانو والزعتر.

الأسماك الدهنية وأهمها السلمون والتونة والسردين.

الحبوب الكاملة وأهمها الشوفان والأرز البني والقمح.

بعض البقوليات ومنها الفاصوليا والعدس.

بعض الفواكه وأهمها التوت والكرز والفراولة والعنب والأناناس والتفاح.

الخضروات الورقية ومنها السبانخ والملفوف.

الخضروات الخضراء وأهمها البروكلي والأفوكادو.

الخضروات الملونة ومنها الطماطم.

الخضروات القاسية ومنها اللفت.

الأمراض الالتهابية:

أمراض المناعة الذاتية.

مرض الصدفية.

التهاب المفاصل.

مرض بهجت.

التهاب المفاصل.

داء الأمعاء الالتهابي.

الالتهاب المعوي القولوني.

أمراض الحساسية.

أمراض الجهاز الدوري.

الأمراض المعدية.

أمراض القلب.

الالتهابات في الأعضاء الرئيسية مثل التهاب المعدة والقولون و الكبد والكلى.

الأمراض التي تصيب الدماغ.

التهاب الأوعية الدموية.

التهابات الأجهزة التناسلية.

أعراض الأمراض الالتهابية:

لكل مرض من أمراض الالتهابات أعراض تميزه، إلا أن مختلف الأمراض الالتهابية تجتمع في عدد من الأعراض الرئيسية وهي:

التعب و الإرهاق العام.

ارتفاع حرارة الجسم.

اضطرابات في النوم.

اضطرابات في الشهية.

آلام متفرقة في الجسم.

تكرار الشعور بالصداع.

فقدان طاقة الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.