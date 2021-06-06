للمشمش فوائد صحية عديدة ومتنوعة وأضرار عند تناوله بكثرة تعرف عليها

للمشمش فوائد صحية عديدة، لكن لا يعلمها كثير من الناس وذلك مثل تقوية مناعة الإنسان في مقاومة الأمراض المختلفة. وكذلك الفيروسات مثل فيروس كورونا . والذي أكد العديد من الخبراء على أنه لا يصاب به إلا أصحاب المناعة الضعيفة، وأيضا فإن المشمش كفاكهة صيفية فإنه يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف الغذائية. والتي هي بمثابة وجبة غذائية خفيفة وقليلة في سعراتها الحرارية والتي تساعد جسم الإنسان على النشاط والتقليل من الإرهاق والتعب. وكذلك تمنعه من الدخول في حالات اكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك كله فإن المشمش صحي جدا مثل أنواع الفواكه الأخرى مثل البطيخ والتفاح والكمثرى.خاصة وأنه يحتوي على كميات مناسبة من فيتامين C وفيتامين A والتي تعتبر مقاوم طبيعي لأمراض خطيرة مثل السرطان.

أبرز 10 فوائد صحية للمشمش

1– يساعد المشمش في تقوية البصر، ويحمي العين من مؤثرات التقدم في العمر والتغييرات البيئية السلبية والأسلوب الغير صحي للحياة.ومما أعطى للمشمش قيمة غذائية عالية للعين هو احتوائه على فيتامين أ والبيتا كاروتين وهما من مضادات الأكسدة القوية والهامة لصحة العين.ونقصهما قد يسبب حدوث العشى الليلي.

2– يعمل المشمش على تقوية الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على الأليف الغذائية التي .تجعل من حركة الأمعاء سهلة وسريعة، كما يوصي الأطباء للذين يعانون من عسر الهضم والمصابون بالإمساك بجعل المشمش ضمن الوجبات الغذائية الرئيسية اليومية.

3- جعل البشرة نضرة، حيث يساعد فيتامين سي على ذلك بقوة وهو متوفر في المشمش بنسبة عالية.والذي يعالج الجفاف ويحارب علامات الشيخوخة مثل تجعد الجلد.كما يدخل المشمش في علاج حب الشباب.

4- يعزز إنتاج الهيموجلوبين في الدم، وذلك لاحتوائه على عنصر الحديد الذي يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء في الجسم.كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد والاستفادة منه.

5- الحفاظ على مستوى الكهرباء في الجسم، حيث يحتوي المشمش على البوتاسيوم والصوديوم وهما عناصر هامة لتنظيم نسبة كهرباء الجسم.وهو أمر مهم لتنظيم تقلص العضلات، ونقل الأيونات لجميع خلايا الجسم.

6- زيت المشمش يعالج مشكلات فروة الرأس، وذلك لأنه يحتوي على كل من فيتامين A وE والذي يدعم الجلد وفروة الرأس ضد القشرة والصدفية والأكزيما.

7- مفيد جداً للعظام، وذلك لأن المشمش يحتوي على نسبة جيدة من الكلسيوم، والذي يعتبر من احتياجات العظام الأساسية.

8- تقليل الكوليسترول السئ، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين وفيتامين ج، مما ينتج عنه تقليل مخاطر الإصابة بنوبات قلبية وتحسين صحة القلب.

9- مفيد في حالات التهاب المفاصل والنقرس، ففي المشمش خصائص مضادة للالتهابات بشكل عام.كما يساعد في تحسين درجة حرارة الجسم وتنظيمها في أماكن مختلفة وخاصة عند الإصابة بالنقرس أو التهابات المفاصل.

10- يساعد على فقدان الوزن، وذلك نظراً لاحتوائه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.مما يجعله غذاء مثالي لنقصان الوزن.

فوائد المشمش للحامل

المشمش يحتوي على فيتامين C و E و A وهي مفيدة بصورة خاصة للمرأة الحامل، كذلك فإن المشمش يحتوي على معادن السيليكون والفسفور والحديد والبوتاسيوم.وفي كثير من الأحيان ينصح أطباء النساء والتوليد الحوامل بتناول المشمش. المجفف لاحتوائه على الحديد وهو عنصر هام تحتاجه الحوامل أثناء الحمل.

أضرار المشمش للرجال في حالة تناوله بكثرة

حذرت دراسة علمية حديثة من كثرة تناول المشمش وذلك لأن بذوره تحتوي على مادة “أميغدالين“، والتي تتحول بعد الهضم إلى مادة “سيانيد الهيدروجين السامة“ولذلك يوصي أهل العلم بعد الإسراف في تناول المشمش ويكفي تناول 5 ثمرات يومياً منه.

إلى هنا نرجوا أن نكون قد قدمنا معلومة ثقافية مهمة في موقعكم المفضل “ثقفني” عن الفوائد الصحية للمشمش، وانتظروا المزيد.