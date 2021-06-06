طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط وطريقة تزينها بشكل جميل ورائع

تعد كيكة الشوكولاتة ، من أجمل أنواع الكيك الذي يتم تحضيره وطرق تحضيره كثيرة ومتنوعة، ويعد طريقة تحضيره في الخلاط من أبسط الطرق التي تعطي مذاق طري وهش جداً ولذيذ، يختلف تماماً عن أي نوع كيكة أخري، كما أنها يمكن تزينها بطرق عديدة ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم طريقة سهلة وتعطي شكل جميل ومميز، وبمكونات سهلة ومغذية ومفيدة، كما أنه يمكن تقديمها في الحفلات أو أعياد الميلاد فهي جميلة الشكل ورائعة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة وبطريقة سريعة وبسيطة.

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة

تتكون الكيكة من مكونات سهلة ومغذية وتعطي مذاق لذيذ وهي كما يلي:ـ

1 كوب سكر.

3 بيضات.

كوب إلا ربع حليب.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب زيت.

كوب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

1ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

للتزيين

نشرب الكيكة بكوب حليب.

2 ملعقة ونصف كبيرة كاكاو.

ربع كوب ماء.

1كوب ماء بارد.

1 كوب بودرة كريم شانتيه.

طريقة التحضير

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة سهلة وتتم بخطوات بسيطة هي كالآتي:ـ

نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به السكر والبيض والفانيليا والحليب والزيت، ثم نخلط المكونات لمدة أربع دقائق. في طبق منفصل وعميق يتم خلط كلاً من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات تماماً. يضاف الخليط السائل الذي تم تجهيزه في الخلاط على خليط الدقيق، ونخلط المكونات حتي يختفي الدقيق تماماً. يضاف الخليط في صينية مستطيلة مدهونة بالزيت وبرشة من الكاكاو، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة حتي تنضج. تخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد قليلاً، ثم نعمل على عمل فتحات باستخدام عود خشبي، ثم نصب فوقها كوب من الحليب، ثم نتركها حتي تتشرب الحليب تماماً.

طريقة تزين الكيكة

يتم تزين الكيكة بكل سهولة باتباع الآتي:ـ