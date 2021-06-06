طريقة عمل سندوتشات كودو الدجاج من أكلات المشهورة في السعودية

إليكم طريقة عمل سندويشات كودو الدجاج من اشهر الساندوتشات في المطاعم خاصة في السعودية دائما تفضل الوجبات سريعة التحضير خاصة من المعجنات سوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة وجديدة من سندوتشات كودو الدجاج تقدم ساندوتشات كودو الدجاج كوجبه على العشاء خفيفة تناسب حر الصيف أو تقدم للأولاد في الذهاب إلي المدرسة. طريقة عمل سندوتشات كودو الدجاج طريقة عمل سندوتشات كودو الدجاج مكونات العجين.. 6 أكواب من الدقيق.

اثنين ونصف كوب من الحليب الدافئ.

3 بياض بيض.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

4 ملاعق كبيرة حليب بودر.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 كوب زيت نباتي. مكونات سندوتشات كودو الدجاج 1 حبه بصل ابيض كبيره مقطع شرائح.

4 صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الصويا صوص.

اربع حبات فلفل اخضر مقطع شرائح عصير ليمونه.

ملعقتين زيت نباتي. أدوات تحضير سندوتشات كودو الدجاج في وعاء عميق ضعي كل من الحليب الدافئ و بياض البيض و قومي بعملية الخفق الجيد حتى تمتزج المكونات. ضيفي الى الخليط السابق كل من السكر والخل والخميرة مع الاستمرار في عمليه التقليب حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط سائل. ضيفي الدقيق الى الخليط وعودي مرة اخرى في التقليب ثم اعجيني العجينة جيدا حتى تختفي التكتلات و تصبح عجينة ناعمة ملساء. غطى العجين واتركيه ليختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. ضعي مقلاة على النار وضيفي فيها الزيت حتى يسخن ثم ضعي شرائح البصل مع التقليب حتى يذبل البصل و يتحول الى اللون الذهبي ثم ضعيه في طبق جانبي للاستعمال لاحقا. في نفس المقلاة ضيفي الدجاج واستمري في عملية التقليب ثم يضاف إليه الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج ويترك حتى ينضج الدجاج. ضيفي الى الخليط السابق شرائح الفلفل ألأخضر والبصل ثم ضيفي الصويا صوص وعصير الليمون هنا الخليط اصبح جاهز للحشو. خذي قطعة من العجين بعد أن تختمر على شكل كره ثم أفرديها على شكل بيضاوي ثم ضعي كميه من حشو كودو الدجاج ونضيف عليهم جبنة مبشورة من جبن الشيدر أو الجبنه الموزاريلا. ثم نغلق الجوانب جيدا ونلف العجين على شكل رول. ضعي قطع الكود في صينية خبز مدهونة أو على ورق الزبدة. كريري العملية مع باقي قطع العجين ثم غطي العجين ليختمر بعد الحشو لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف الحجم. جهزي خليط التغطية للعجين من صفار بيض مع ملعقة كبيرة من الحليب مع نصف ملعقة كبيرة من الخل. رشي القليل من البقدونس المفروم والسمسم الأبيض على قطع الكودو. ضعي الصينية في الفرن على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 190 مع المتابعة حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. اخرجي الصينية من الفرن وغطيها حتى تفضل المحجوزات طرية أطول وقت ممكن. اعرف القيمة الغذائية للدجاج في وجبه الكودو كما أن يعد عمل كودو الدجاج من أسهل الوجبات السريعة تحضيرا فلا شك أن له قيمة غذائية مرتفعة لأن هذه الوجبات تعد من صدور الدجاج وهو المكون الرئيسي في تحضيرها و يعمل من صدور الدجاج الفلية لأنه يحتوي على 172 غرام من الدجاج على القيمة الغذائية هنا يمكن التحكم في كمية السعرات الحرارية وعددها بطريقة مبسطة عن طريق زيادة الكمية أو نقصانها دون أي تأثير أو نتائج في طعم الكود المشهي سوف نستعرض لكم من خلال السطور الأتية:-

المادة الغذائية: وهي الطاقة

توجد بقيمة غذائية: 284 سعره حرارية.

المادة الغذائية: وهي الكربوهيدرات وتوجد بقيمة غذائية : 0 غرام.

الدهون وتوجد بقيمة غذائية : 6.2 غرام.

المادة الغذائية: و هي الكربوهيدرات وتوجد بقيمة غذائية : 0 غرام.

المادة الغذائية وهي: الدهون وتوجد بقيمة غذائية : 6.2 غرام. مكونات سندوتشات كودو الدجاجأدوات تحضير سندوتشات كودو الدجاجاعرف القيمة الغذائية للدجاج في وجبه الكودو الوسوم

إليكم طريقة عمل سندويشات كودو الدجاج من اشهر الساندوتشات في المطاعم خاصة في السعودية دائما تفضل الوجبات سريعة التحضير خاصة من المعجنات سوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة وجديدة من سندوتشات كودو الدجاج تقدم ساندوتشات كودو الدجاج كوجبه على العشاء خفيفة تناسب حر الصيف أو تقدم للأولاد في الذهاب إلي المدرسة. طريقة عمل سندوتشات كودو الدجاج طريقة عمل سندوتشات كودو الدجاج مكونات العجين.. 6 أكواب من الدقيق.

اثنين ونصف كوب من الحليب الدافئ.

3 بياض بيض.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

4 ملاعق كبيرة حليب بودر.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 كوب زيت نباتي. مكونات سندوتشات كودو الدجاج 1 حبه بصل ابيض كبيره مقطع شرائح.

4 صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الصويا صوص.

اربع حبات فلفل اخضر مقطع شرائح عصير ليمونه.

ملعقتين زيت نباتي. أدوات تحضير سندوتشات كودو الدجاج في وعاء عميق ضعي كل من الحليب الدافئ و بياض البيض و قومي بعملية الخفق الجيد حتى تمتزج المكونات. ضيفي الى الخليط السابق كل من السكر والخل والخميرة مع الاستمرار في عمليه التقليب حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط سائل. ضيفي الدقيق الى الخليط وعودي مرة اخرى في التقليب ثم اعجيني العجينة جيدا حتى تختفي التكتلات و تصبح عجينة ناعمة ملساء. غطى العجين واتركيه ليختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. ضعي مقلاة على النار وضيفي فيها الزيت حتى يسخن ثم ضعي شرائح البصل مع التقليب حتى يذبل البصل و يتحول الى اللون الذهبي ثم ضعيه في طبق جانبي للاستعمال لاحقا. في نفس المقلاة ضيفي الدجاج واستمري في عملية التقليب ثم يضاف إليه الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج ويترك حتى ينضج الدجاج. ضيفي الى الخليط السابق شرائح الفلفل ألأخضر والبصل ثم ضيفي الصويا صوص وعصير الليمون هنا الخليط اصبح جاهز للحشو. خذي قطعة من العجين بعد أن تختمر على شكل كره ثم أفرديها على شكل بيضاوي ثم ضعي كميه من حشو كودو الدجاج ونضيف عليهم جبنة مبشورة من جبن الشيدر أو الجبنه الموزاريلا. ثم نغلق الجوانب جيدا ونلف العجين على شكل رول. ضعي قطع الكود في صينية خبز مدهونة أو على ورق الزبدة. كريري العملية مع باقي قطع العجين ثم غطي العجين ليختمر بعد الحشو لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف الحجم. جهزي خليط التغطية للعجين من صفار بيض مع ملعقة كبيرة من الحليب مع نصف ملعقة كبيرة من الخل. رشي القليل من البقدونس المفروم والسمسم الأبيض على قطع الكودو. ضعي الصينية في الفرن على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 190 مع المتابعة حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. اخرجي الصينية من الفرن وغطيها حتى تفضل المحجوزات طرية أطول وقت ممكن. اعرف القيمة الغذائية للدجاج في وجبه الكودو كما أن يعد عمل كودو الدجاج من أسهل الوجبات السريعة تحضيرا فلا شك أن له قيمة غذائية مرتفعة لأن هذه الوجبات تعد من صدور الدجاج وهو المكون الرئيسي في تحضيرها و يعمل من صدور الدجاج الفلية لأنه يحتوي على 172 غرام من الدجاج على القيمة الغذائية هنا يمكن التحكم في كمية السعرات الحرارية وعددها بطريقة مبسطة عن طريق زيادة الكمية أو نقصانها دون أي تأثير أو نتائج في طعم الكود المشهي سوف نستعرض لكم من خلال السطور الأتية:-

المادة الغذائية: وهي الطاقة

توجد بقيمة غذائية: 284 سعره حرارية.

المادة الغذائية: وهي الكربوهيدرات وتوجد بقيمة غذائية : 0 غرام.

الدهون وتوجد بقيمة غذائية : 6.2 غرام.

المادة الغذائية: و هي الكربوهيدرات وتوجد بقيمة غذائية : 0 غرام.

المادة الغذائية وهي: الدهون وتوجد بقيمة غذائية : 6.2 غرام. مكونات سندوتشات كودو الدجاجأدوات تحضير سندوتشات كودو الدجاجاعرف القيمة الغذائية للدجاج في وجبه الكودو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سندوتشات كودو الدجاج من أكلات المشهورة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.