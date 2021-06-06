تساقط الشعر ماهي أسبابة..وخلطات طبيعية من داخل المنزل لعلاج هذه المشكلة

تساقط الشعر ماهي أسبابة مشكلة التساقط يعاني منها الكثير رجال ونساء بمختلف الأعمار ويكون تأثير هذه المشكلة سلبي جدا. علي النفسية لأنة شعور مؤلم حينما تستيقظ من النوم وتجد الشعر يتساقط بغزارة علي الوسادة وقد يصل التساقط إلى الصلع. من اكثر الأشياء الخطأ الذي نفعلها دون أن ندري تؤدي إلي تساقط الشعر هو استخدام السيدات للحرارة بشكل مستمر ومتزايد .أيضا عدم الانتظام في تناول الأغذية الصحية واخذذ القسط الكافي من النوم في مواعيده الصحيحة كل ذلك قد يكون سبب من أسباب تساقط الشعر أيضا التوتر بذل الجهد الزائد وفي أحيانا أخري تكون المشكلة سبب وراثي أو هناك مرض داخل الجسم يسبب تساقط الشعر بغزارة لذلك يجب التوجه فورا إلى الطبيب المختص لنتجنب الألم النفسي عند رؤية الشعر يملي الفرشاة ويبدأ ظهور الفراغات وفي هذا المقال سوف نقدم لكم مجموعة مفصلة عن ماهي أسباب تساقط الشعر ومجموعة من الخلطات والوصفات الذي إذا قمنا بتطبيقها سوف نتخلص من مشكلة التساقط بأذن الله تابعوا.

أسباب تؤدي إلى تساقط الشعر بكثرة

بالإضافة إلي ما ذكرناه سابقا من أسباب للتساقط هناك أسباب كثيرة ومتنوعة وعادات خاطئة نفعلها ألا أن لا يعلمها الجميع. تؤدي إلى تساقط الشعر بكثرة من ضمن هذه الأسباب ما يلي:

من اكبر المشاكل هو أصابة الشخص بتوتر نفسي عالي وأذأ لم يتم السيطرة علي هذه الحالة قد تتطور مشكلة التساقط إلى الصلع لذلك يجب عليكم تجنب الضغط النفسي والعصبي . هناك أيضا مشكلة صحية لا يعلمها الكثير وهي سعفة الرأس وهذه تكون نتيجة إلى التلوث الفطري حيث يبدأ ظهور بقع. في فروة الشعر وتكون محاطة بالقشر. عندما يوجد خلل في وظائف الغدة الدرقية أيضا يؤثر ذلك سلبا علي صحة الشعر ف يجب أن تقوم بعمل الفحوصيات اللازمة للاطمئنان عليها. هناك أيضا عوامل خارج أرداتنا مثل الصلع الوراثي الذي يتم نقله سواء من الأب أو الأم ولكن التطورات الطبية التي .توصلنا إليها في عصرنا هذا بدا يوجد حلول لهذه المشكلة . زيادة استخدام الكيماويات علي الشعر خاصا لدي النساء مثل الأفراط من تجارب الصبغة أو استخدام المكواة والسيشوار بشكل مبالغ فيه .وأنواع الشامبو المتعددة المليئة بالكيمكلز المدمر لبصيلات الشعر ف يؤدي إلي سقوطه سريعا يجب علينا أن نحافظ علي طبيعة الشعر. الذي وهبها الله لنا ولا نعمل علي تدميره وأسقاطه بهذا الطريقة. هناك بعض أنواع الأدوية المدمرة للشعر مثل أدوية أمراض ضغط الدم أو الذي تعمل علي سيولة الدم وأدوية المراض المفاصل .وأمراض القلب والاكتئاب جميع هذه الأدوية يوجد بها بعض المكونات الذي تؤثر علي الشعر وينتج عنها سقوطه. برشام منع الحمل يسبب تساقط الشعر أيضا يجب استبداله بوسائل أخري اكثر صحة. في فترة الحمل يحدث زيادة للهرمونات في جسد الأم مما يؤدي ذلك إلي كثافة الشعر لكن بعد الولادة يمكن أن يحدث للام سقوط للشعر بشكل متزايد لان الهرمونات تبدأ ترجع لمعادلتها الطبيعية مرة أخري .

خلطات لتوقف التساقط المتزايد وطرق لعلاج هذه المشكلة

أليكم مجوعة من الخلطات والوصفات الطبيعة الذي إذا قومنا بتطبيقها سوف تعمل علي أعادة بناء صحة الشعر مجددا:

جل أو زيت الصبر قومي باستخدامه بشكل منتظم يوميا عن طريق تدليك فروة الرأس بها وسوف تلاحظين النتيجة. خلطة عصير الليمون وعلية حليب جوز الهند ضيفي الاثنين علي بعض بنسبة خمس ملاعق من الحليب ومعلقة واحدة من الليمون قومي بخلطهم جيدا ثم ضعيهم علي شعرك استمري علي هذه الطريقة لمدة سبع أيام متواصلين. عصير الثوم بعد أن يتم فرمة استخلصي هذا العصير ودلكي بهي فروة الرأس قبل النوم في أماكن الفراغات. عصير البصل الذي يوجد به مادة الكبريت الذي عمل علي زيادة الكولاجين وذلك يساعد علي تقوية بصلات الشعر ويحد من تساقطه الطريقة بعد أن تقومي ببشر البصل اعصريه جيدا ودلكي بهي الفروة . خل التفاح الذي يوجد به معادن كثيرة مفيدة للشعر ويساعد في توقف التساقط الطريقة قومي بتخفيف الخل بالماء الدافيْ وقومي بطف الشعر به أثناء الغسيل وقومي بتكرار هذه الطريقة مرة واحدة فقط في الأسبوع.

يجب مع تطبيق كل هذه الوصفات والخلطات أن نحصل علي القسط الكافي من النوم ووجود نظام غذائي صحي صحيح وتناول الفيتامينات بتوجيه الطبيب والتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية أو وراثية لكي نحصل علي افضل النتائج ونصل إلي شعر صحي كثيف.