طريقة تحضير فطائر جيب التاجر بحشوة الدجاج

فطائر جيب التاجر بحشوة الدجاج سميت بهذا الاسم لأنها تشبه الجيب وتعد من ضمن وصفات الساندوتشات يمكن تناولها كوجبة خفيفة على المعدة في العشاء أو الإفطار كما أن فطائر جيب لذيذة الطعم سريعة التحضير ولا تستغرق و قت في تحضيرها بالإضافة الى جميع مكوناتها متوفرة في المنزل ويمكن حشوة فطائر جيب التاجر بالدجاج واللحم البقري والجبنه والبيض والخضروات والتوتة ممكن من خلال هذا المحتوى عبر موقع ثقفني الإخباري نقدم لكم طريقة تحضير فطائر جيب التاجر وطريقة حشوها. طريقة تحضير عجينة فطائر جيب التاجر ومكوناتها طريقة تحضير عجينة فطائر جيب التاجر ومكوناتها المكونات:- 4 كوب دقيق متعدد الاستعمالات ومنخول.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

4 ملاعق كبيرة من لبن البودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر ابيض.

زيت نباتي للقلي.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. حشوة الدجاج لفطائر جيب التاجر 4 قطع من صدور الدجاج خالية من العظم والجلد.

1 حبة بصل مقطع مكعبات صغير.

ثلاث حبات من الفلفل الملون.

كوب جزر مبشور.

1 ملعقة كبيرة خل ابيض.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

5 فصوص ثوم مفرومين.

ملح حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ربع كوب زيت نباتي. طريقة تحضير حشوة الدجاج في مقلاة على النار ضعي الزيت بعد أن يسخن ضيفي البصل المقطع مكعبات صغيرة مع تحريك البصل في الزيت حتى يذبل. ضيفي قطع الدجاج مع التقليب المستمر ويترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى ينضج. ضيفي الفلفل الحلو الملون المقطع شرائح والجزر المبشور والثوم المفروم وجميع البهارات السابق ذكرها اعلي المقال مع الاستمرار في التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات ببعضها. يترك الخليط على نار هادئة لمده نصف ساعة اخرى حتى ينضج. فى النهاية أصبحت الحشوة جاهزة لحشو فطائر جيب التاجر. اهم النصائح المطلوبة لنجاح عجينة جيب التاجر حشوة الدجاج لفطائر جيب التاجرطريقة تحضير حشوة الدجاجاهم النصائح المطلوبة لنجاح عجينة جيب التاجر وصفه عجينة جيب التاجر تعد من أنواع المعجنات التي تحظى بالعديد من الحشوات و التي سبق ذكرها في اعلى المقال ومنها أيضا الجبن الشيدر والجبن الموزاريلا وحشوة الخضار وحشوة البطاطا وغير ذلك فيجب اتباع عدة نصائح لنجاح عجينة جيب التاجر المقلية و هي كالاتي:- من اجل الحصول على افضل النتائج يجب نخل الطحين اكثر من مرة قبل الاستعمال للتخلص من الشوائب والتكتلات.

عند القيام بعجن عجينة جيب التاجر المقلية يمكن أن تحتاجي كمية المياه بالكامل ويمكن لا نحتاجها لذلك احترسي من إضافة المياه مرة واحدة لأن ذلك يختلف باختلاف أنواع الطحين.

يجب وضع زيت عميق وساخن جدا ونباتي من اجل قلى عجينة جيب التاجر. طريقة عمل فطائر جيب التاجر في وعاء عميق وواسع ضعي كل من الدقيق والملح والسكر والحليب البودر والبيكنج بودر ثم تقلب جميع المكونات حتى تمتزج ببعضها. في نصف كوب ماء دافئ ضعي الخميرة الفورية مع التقليب بشكل سريع وغطيها وتترك جانبا لمدة خمس دقائق حتى تختمر ثم نضعها فوق خليط الدقيق الأبيض. ثم ضيفي الماء فوق الدقيق والخميرة بالتدريج و قومي بعملية العجن حتى تحصلين على عجينة متماسكة طرية ملساء. غطى العجينة بكيس بلاستيك واتركيها جانبا حتى ترتاح وتختمر لمدة ساعة. بعد أن اختمرت العجينة قطعيها الى كور صغيرة الحجم. رشي قليل من الدقيق علي سطح مستوى. ثم افردي العجينة عن طريق ألشوبك على شكل دائرة رقيقة السمك. قومي باستخدام قطاعه لتقطيع العجين على شكل دوائر صغيرة الحجم. احضري مقلاة على نار متوسطة الحرارة و ضعي فيها زيت وفير. بعد أن يسخن قومي بوضع دوائر العجين المقطع مع التقليب دوائر العجين من جميع الجهات في الزيت حتى تكتسب اللون الأحمر وتنتفخ بشكل كبير. أخرجيها من الزيت على ورق المطبخ حتى يمتص الزيوت الزائدة. ثم قومي بفتح دوائر فطائر جيب التاجر واحشيها بحشوة الدجاج أوالحشوة المفضلة لديكي. طريقة عمل فطائر جيب التاجر الوسوم

فطائر جيب التاجر بحشوة الدجاج سميت بهذا الاسم لأنها تشبه الجيب وتعد من ضمن وصفات الساندوتشات يمكن تناولها كوجبة خفيفة على المعدة في العشاء أو الإفطار كما أن فطائر جيب لذيذة الطعم سريعة التحضير ولا تستغرق و قت في تحضيرها بالإضافة الى جميع مكوناتها متوفرة في المنزل ويمكن حشوة فطائر جيب التاجر بالدجاج واللحم البقري والجبنه والبيض والخضروات والتوتة ممكن من خلال هذا المحتوى عبر موقع ثقفني الإخباري نقدم لكم طريقة تحضير فطائر جيب التاجر وطريقة حشوها. طريقة تحضير عجينة فطائر جيب التاجر ومكوناتها طريقة تحضير عجينة فطائر جيب التاجر ومكوناتها المكونات:- 4 كوب دقيق متعدد الاستعمالات ومنخول.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

4 ملاعق كبيرة من لبن البودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر ابيض.

زيت نباتي للقلي.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. حشوة الدجاج لفطائر جيب التاجر 4 قطع من صدور الدجاج خالية من العظم والجلد.

1 حبة بصل مقطع مكعبات صغير.

ثلاث حبات من الفلفل الملون.

كوب جزر مبشور.

1 ملعقة كبيرة خل ابيض.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

5 فصوص ثوم مفرومين.

ملح حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ربع كوب زيت نباتي. طريقة تحضير حشوة الدجاج في مقلاة على النار ضعي الزيت بعد أن يسخن ضيفي البصل المقطع مكعبات صغيرة مع تحريك البصل في الزيت حتى يذبل. ضيفي قطع الدجاج مع التقليب المستمر ويترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى ينضج. ضيفي الفلفل الحلو الملون المقطع شرائح والجزر المبشور والثوم المفروم وجميع البهارات السابق ذكرها اعلي المقال مع الاستمرار في التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات ببعضها. يترك الخليط على نار هادئة لمده نصف ساعة اخرى حتى ينضج. فى النهاية أصبحت الحشوة جاهزة لحشو فطائر جيب التاجر. اهم النصائح المطلوبة لنجاح عجينة جيب التاجر حشوة الدجاج لفطائر جيب التاجرطريقة تحضير حشوة الدجاجاهم النصائح المطلوبة لنجاح عجينة جيب التاجر وصفه عجينة جيب التاجر تعد من أنواع المعجنات التي تحظى بالعديد من الحشوات و التي سبق ذكرها في اعلى المقال ومنها أيضا الجبن الشيدر والجبن الموزاريلا وحشوة الخضار وحشوة البطاطا وغير ذلك فيجب اتباع عدة نصائح لنجاح عجينة جيب التاجر المقلية و هي كالاتي:- من اجل الحصول على افضل النتائج يجب نخل الطحين اكثر من مرة قبل الاستعمال للتخلص من الشوائب والتكتلات.

عند القيام بعجن عجينة جيب التاجر المقلية يمكن أن تحتاجي كمية المياه بالكامل ويمكن لا نحتاجها لذلك احترسي من إضافة المياه مرة واحدة لأن ذلك يختلف باختلاف أنواع الطحين.

يجب وضع زيت عميق وساخن جدا ونباتي من اجل قلى عجينة جيب التاجر. طريقة عمل فطائر جيب التاجر في وعاء عميق وواسع ضعي كل من الدقيق والملح والسكر والحليب البودر والبيكنج بودر ثم تقلب جميع المكونات حتى تمتزج ببعضها. في نصف كوب ماء دافئ ضعي الخميرة الفورية مع التقليب بشكل سريع وغطيها وتترك جانبا لمدة خمس دقائق حتى تختمر ثم نضعها فوق خليط الدقيق الأبيض. ثم ضيفي الماء فوق الدقيق والخميرة بالتدريج و قومي بعملية العجن حتى تحصلين على عجينة متماسكة طرية ملساء. غطى العجينة بكيس بلاستيك واتركيها جانبا حتى ترتاح وتختمر لمدة ساعة. بعد أن اختمرت العجينة قطعيها الى كور صغيرة الحجم. رشي قليل من الدقيق علي سطح مستوى. ثم افردي العجينة عن طريق ألشوبك على شكل دائرة رقيقة السمك. قومي باستخدام قطاعه لتقطيع العجين على شكل دوائر صغيرة الحجم. احضري مقلاة على نار متوسطة الحرارة و ضعي فيها زيت وفير. بعد أن يسخن قومي بوضع دوائر العجين المقطع مع التقليب دوائر العجين من جميع الجهات في الزيت حتى تكتسب اللون الأحمر وتنتفخ بشكل كبير. أخرجيها من الزيت على ورق المطبخ حتى يمتص الزيوت الزائدة. ثم قومي بفتح دوائر فطائر جيب التاجر واحشيها بحشوة الدجاج أوالحشوة المفضلة لديكي. طريقة عمل فطائر جيب التاجر

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