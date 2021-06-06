أفضل طريقة لتحضير عجينة السمبوسة البيتي بأفضل الطرق وأبسط المكونات

أفضل طريقة لتحضير عجينة السمبوسة البيتي، سوف نعرض لحضراتكم من خلال هذا المقال أفضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة البيتي وذلك بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، حيث يمكنكم التعرف على طريقة عمل العجينة و كيفية حشو ها من خلال متابعتك لهذا المقال، حيث أن العجينة متوفرة في جميع المحلات التجارية وأسعارها باهظة، فيمكن لربة المنزل تحضيرها في المنزل دون شرائها، حيث تعد السمبوسة من أفضل وأشهر المقبلات التي يفضلها العديد من خمس الأشخاص، نظراً لطعمها اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى حشواتها المتعددة ذات المذاق اللذيذ.

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي

يمكن تحضير حشوة السمبوسة بعدة طرق مختلفة، منها السمبوسة باللحمة المفرومة، السمبوسة بالفراخ، السمبوسة بالسبانخ، السمبوسة بالجبنة، والعديد من الحشوات حيث تقدم بجانب الأطباق الرئيسية ولا تخلو أي مائدة في شهر رمضان والعزومات العائلية من وجود طبق السمبوسة.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح .

مقدار ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب ماء .

يحضر إناء عميق يوضع فيه الملح والماء والزيت ثم يرفع على النار حتى تمام الغليان.

يرفع الإناء من على النار ويتم إضافه الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها، وتترك العجينة جانباً حتى تبرد ثم يتم عجنها مرة ثانية حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

تغطى وتترك فى مكان دافئ لمدة ربع ساعة حتى تختمر.

تفرد العجينة على سطح مستوي مع رش القليل من الدقيق ويتم تقطيعها حسب السمك المراد الحصول عليه بشكل طولي.

يمكن حشوها بالجبنة أو الفراخ أو اللحمة المفرومة بالخضار، ثم يتم غلقها من الأطراف بواسطة الماء والدقيق.

يتم تحميرها في زيت غزير على النار حتى الحصول على اللون الذهبي، ثم ترفع على مناديل المطبخ للتخلص من الزيوت الموجودة بها ثم تقدم وهي ساخنة.

مكونات العجينةطريقة تحضير العجينة