أسهل طريقة منزلية لتحضير كيك البسكويت بخطوات سهلة

نلاحظ تطور سريع حول العالم في التطور من جميع النواحي خاصةً من ناحية المطبخ فإن بروز المطاعم بشكل كبير منتشر في كافة النواحي يعمل على تقوية روح المنافسة للإبداع وإختراع وجبات جديدة وينطبق ذلك على الحلويات والمعجنات والكيك، حيث يعتبر الكيك الشئ الوحيد الذي لا يمكن الإستغناء عنه في بعض الدول مما جعل بعض الدول التي تهتم بتحضير الكيك بشكل يومي قامت بإعداد نوعاً جديد وهو كيك البسكويت والذي يتكون من أكثر من طبقة ما بين الكيك والبسكويت وتعتبر من المعجنات المفيدة نتيجة لمكوناتها الصحية وموضوع اليوم هو طريقة تحضير كيك البسكويت في المنزل بسهولة من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك البسكويت المنزلي طريقة تحضير كيك البسكويت المنزلي المكونات المستخدمة: مقدار من السكر 250 جرام سكر ناعم.

مقدار من الحليب 250 جرام حليب سائل.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

علبة بسكويت سادة.

صوص للتزيين أو كريمة بيضاء. طريقة التحضير: تسخين الفرن أولاً قبل التحضير على درجة حرارة متوسطة تقدر بنحو 180 درجة مئوية ويفضل أن يتم تجهيز الصينية في البداية ودهن الصينية بالزبدة مع رشة دقيق. نقوم بوضع البيض في الخلاط أو المضرب وإخفاقه ثم إضافة السكر والفانيليا ثم الحليب وتشغيل المضرب مرة أخري حتى يتم إخفاق المكونات معاً. طحن البسكويت جيداً أو تحويله إلي قطع صغيرة ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخري ثم سكب الخليط في صينية أو قالب الكيك الذي سبق تحضيره لمدة ثلاثين دقيقة. في فترة النضج يمكن تحضير صوص الشوكولاتة أو الفواكه أو تحضير كريمة حسب الرغبة لتزيين كيك البسكويت وبعد ذلك يتم تقديمها أو تركها بالثلاجة حتى تبرد، ويمكن تقديم الكيك كما هو دون تزيين. طريقة التحضير: الوسوم

نلاحظ تطور سريع حول العالم في التطور من جميع النواحي خاصةً من ناحية المطبخ فإن بروز المطاعم بشكل كبير منتشر في كافة النواحي يعمل على تقوية روح المنافسة للإبداع وإختراع وجبات جديدة وينطبق ذلك على الحلويات والمعجنات والكيك، حيث يعتبر الكيك الشئ الوحيد الذي لا يمكن الإستغناء عنه في بعض الدول مما جعل بعض الدول التي تهتم بتحضير الكيك بشكل يومي قامت بإعداد نوعاً جديد وهو كيك البسكويت والذي يتكون من أكثر من طبقة ما بين الكيك والبسكويت وتعتبر من المعجنات المفيدة نتيجة لمكوناتها الصحية وموضوع اليوم هو طريقة تحضير كيك البسكويت في المنزل بسهولة من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير كيك البسكويت المنزلي طريقة تحضير كيك البسكويت المنزلي المكونات المستخدمة: مقدار من السكر 250 جرام سكر ناعم.

مقدار من الحليب 250 جرام حليب سائل.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

علبة بسكويت سادة.

صوص للتزيين أو كريمة بيضاء. طريقة التحضير: تسخين الفرن أولاً قبل التحضير على درجة حرارة متوسطة تقدر بنحو 180 درجة مئوية ويفضل أن يتم تجهيز الصينية في البداية ودهن الصينية بالزبدة مع رشة دقيق. نقوم بوضع البيض في الخلاط أو المضرب وإخفاقه ثم إضافة السكر والفانيليا ثم الحليب وتشغيل المضرب مرة أخري حتى يتم إخفاق المكونات معاً. طحن البسكويت جيداً أو تحويله إلي قطع صغيرة ونقوم بتشغيل المضرب مرة أخري ثم سكب الخليط في صينية أو قالب الكيك الذي سبق تحضيره لمدة ثلاثين دقيقة. في فترة النضج يمكن تحضير صوص الشوكولاتة أو الفواكه أو تحضير كريمة حسب الرغبة لتزيين كيك البسكويت وبعد ذلك يتم تقديمها أو تركها بالثلاجة حتى تبرد، ويمكن تقديم الكيك كما هو دون تزيين. طريقة التحضير:

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