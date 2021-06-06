طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة المتبلة لذيذة الطعم بالمنزل

فطائر اللحمة المفرومة ، من أشهى وألذ الوجبات السريعة التي تستطيع أي سيدة أن تقوم بإعدادها بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وفي وقت قصير جداً، وهذه الوجبة طعمها جميل ويعشقها الكبار والصغار، لأنها تحتوي على سيد الطعام وهو اللحم، وهى وجبة خفيفة على المعدة وتحتوي على البهارات التي تعطي للأكل مذاق وطعم جميل، كما تحتوي على فوائد غذائية عالية حيث يحتوي اللحم على معدن الحديد الذي يقي الجسم من مرض فقر الدم، ويقي الجسم من مرض الزهايمر، وهشاشة العظام بسبب احتوائه على فيتامين بي ٣، واللحمة تقي الجسم من مرض السرطان، وتقوي الجهاز المناعي، وتحارب الشيخوخة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي تحتوي عليها باقي المكونات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل.

مكونات عجينة فطائر اللحمة المفرومة

تحتوي طريقة عمل العجينة على مكونات بسيطة تتوفر في كل منزل وهى كما يأتي:-

ثلاثة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الردة حسب الرغبة.

ماء لعجن الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

١ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشه من الملح.

رشه من السكر.

مكونات خلطة اللحم المفرومة

تحتوي مكونات خلطة اللحمة المفرومة على مقادير بسيطة وهى كما يلي:-

ثلث كيلو لحمة مفرومة. دبس الرمان. ثوم ماء. حبة فلفل رومي. حبة فلفل أخضر حار حسب الرغبة. بصلة مفرومة. بهارات اللحمة. ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحمة المفرومة من خلال الخطوات التالية:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نضع فيه دقيق أسمر، وإذا لم يتواجد نقوم بوضع دقيق أبيض، ثم نضيف إليه نصف كوب من الردة، والخميرة الفورية، رشه ملح قليلة، رشه سكر، ثم نقلب المكونات جيداً بالخلاط الكهربائي.

نضع ربع كوب الزيت في الخليط السابق ونقلبهم مع بعض، ثم نقوم بوضع الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة سهلة التشكيل، ثم نتركها حتى تتخمر.

نقوم بتقطيع الفلفل الرومي البارد، والفلفل الأخضر الحار وده حسب الرغبة.

نحضر اللحمة المفرومة، ثم نضيف إليها الفلفل البارد والحار المقطع، وثلاثة ملاعق من دبس الرمان، وماء الثوم، والملح، والفلفل الأسود، والبهارات ونقلب المكونات مع بعضها.

نفرد العجينة بعض أن تتخمر، ثم نضعها في صينية كبيرة أكبر مقاس.

نقوم بوضع اللحمة المفرومة على الفطيرة، ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن، ثم نقدمها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل فطائر الجبن

تحتوي هذه الفطائر على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ثلاثة أكواب دقيق.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقتان كبيرتان زبادي.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من السكر.

جبن فيتا أو مثلثات.

جبن موزاريلا أو رومي.

ملعقة كبيرة من السمنة.

حزمة من البقدونس مقطعة قطع صغيرة.

مقادير الحشوة

طريقة تحضير فطائر الجبن

سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر الجبن بالمنزل وهى كما يلي:-

نمزج الدقيق، والملح، والسكر، والخميرة، والحليب بشكل جيد. نقوم بإضافة الماء، والزيت، والزبادي، إلى المزيج السابق بالتدريج. نعجن المكونات كلها جيداً حتى نحصل على عجينة هشه وناعمة، ثم نتركها مدة ساعة حتى تتخمر. نقوم بمزج البقدونس والسمنة مع بعض، ثم نضيف إليهم الجبنة. نقطع العجين قطع صغيرة، ثم نقوم بفردها على سطح مرشوش دقيق. نفردها العجين بشكل طولي، ثم نضع الحشوة، ونشكلها على هيئة قوارب. بسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونتركها 10 دقيق قبل إدخال فطائر الجبن. نضع قوارب الفطائر في صينية مدهونة بالزيت، ثم ندخلها الفرن حتى تحمر من أعلى ومن أسفل. نخرج الصينية من الفرن بعد 20 دقيقة، أو بعد نضجها. نضعها في طبق التقديم ونقدمها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا

يحتوي هذه الطريقة على مكونات عديدة وهى كما يأتي:-

1 كوب ونصف من الدقيق.

ماء دافئ حسب الحاجة.

نصف ملعقة كبيرة خميرة جافة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر اللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا وهى كما يأتي:-