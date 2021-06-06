في خلال ساعتين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير بكريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي

في خلال ساعتين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير، من الكريمات المعروفة جداً للعناية بالبشرة كريم بانثينول، حيث يعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها، كما انه يقلل من ظهور التجاعيد في الوجه مع التقدم في السن، وفي الفترة الأخيرة تم اكتشاف فوائد أخرى كثيرة لهذا الكريم، ومن هذه الفوائد إمكانية استخدامه على الشعر.

وهذا لأنه يحتوي في تركيبه على مادة تسمى الديكسابنثينول وهذه المادة تتحول إلى فيتامين B5 فور وضعها على الشعر، وهذا الفيتامين له فوائد عديدة للشعر منها تقليل التساقط والقضاء على أي التهابات أو قشرة موجودة في فروة الشعر، كما يعمل هذا الفيتامين على تنعيم الشعر وترطيبه بشكل كبير، لذلك يمكن استخدام هذا الكريم في فرد الشعر ومنحه مظهر أكثر انسيابية، وإليكم بعض الطرق البسيطة لاستخدامه لهذا الغرض:

في خلال ساعتين حولي شعرك الخشن لخيوط حرير

نحتاج في هذه الطريقة إلى أنبوبة عادية من كريم بانثينول وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وملعقة كبيرة من زبدة الشيا المذابة وملعقة كبيرة من زيت الأرجان وملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو وملعقة كبيرة من الجلسرين وملعقة كبيرة من زيت فيتامين e، يتم خلط جميع هذه المواد سوياً حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نوزع الخليط على أطراف الشعر دون الجذور.

حيث لا يفضل استخدام هذا الكريم على فروة الشعر أو الجذور بشكل مباشر، وبعد مرور حوالي ساعة كاملة يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، ويتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة فقط كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية، وبعد المداومة على استخدامه لمدة شهرين على يتغير مظهر الشعر بشكل كبير.

طريقة استخدام كريم بانثينول للشعر

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقة كبيرة من كريم بانثينول وربع كوب من القهوة المطحونة ناعم، يتم خلط المكونات السابقة سوياً ونطبق الخليط السابق على خصلات الشعر من الجذور حتى الأطراف دون الاقتراب من فروة الرأس، وبعد ذلك نقوم بتغطية الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو الطبي، ومن اول استعمال نلاحظ تغيير كبير في شكل الشعر وملمسه،.

وللحصول على نتيجة مرضية يتم تكرار هذه الطريقة مرتين فقط كل أسبوع، وبعد مرور شهر كامل يتغير الشعر تماماً ويكون مظهره مماثل لمظهر الشعر بعد تطبيق مادة الكيراتين علية.

زيت الزيتون والبيض لفرد الشعر

قومي بمزج 4 ملاعق من زيت الزيتون مع بيضتين، ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر، ثم قومي بتغطية شعرك بكيس من البلاستيك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل الشعر بالشامبو.