تعالى أقولك على طريقة جديدة لعمل الجبنة القريش بدون منفحه أو حصيرة طريقة سهلة وبسيطة

عمل الجبنة القريش بدون منفحه أو حصيرة، الجبن القريش من أنواع الجبن الطازجة الصحية التي لا تحتوي

أي مواد داخل تصنعها، وعلاوة على هذا طعمها اللذيذ، بالإضافة إلى أنها تدخل في جميع أنواع الرجيم كوجبة

إفطار رئيسية، ولا تحتاج لأي مجهود، وتتطلب مقدار الحليب، ونستمتع بطريقة عمل الجبن القريش سويًا.

تحتوي الجبن القريش على كثير من القيمة الغذائية، لأنها يتم تصنيعها من اللبن الذي يحتوي على الكالسيوم،

عمل الجبنة القريش بدون منفحه أو حصيرة

ويعد هذا سبب رئيسي في زيادة القيمة الغذائية للبن.

نقدم طريقة سهلة ومميزة لعمل الجبنة القريش يسهل على كل ست بيت تحضيرها لأولاده، فهي تساعد على تقوية العظام،

طريقة عمل الجبن القريش

بالإضافة إلى البكتيريا النافعة الموجودة فيها.

5 كيلو لبن جاموسي.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير عمل الجبن القريش في المنزل

نضع مقدار الحليب كامل على نار هادئة حتى يدفأ، وبعد ذلك نضيف إليه الملح ونقلب حتى يذوب الملح باللبن، مع مراعاة عدم تسخين اللبن.

اسكبي اللبن داخل طاجن فخاري، وهذا بعد تسخين الطاجن قليلًا بوضعه في فرن ساخن.

يترك الطاجن لمدة يوم كامل فيه اللبن، ويجب وضعه في مكان دافئ، يمكن نزع طبقة القشطة الموجودة عليه أو يمكن تركها حسب الرغبة.

يتم وضع اللبن الرائب في حصيرة على مكان مستوى حتى تصبح الجبن مخططة كشكل الحصيرة.

اتركيها حوالي 4 أو 5 ساعات تصفي الماء الموجود بها، وقومي بتقطيعها ووضعها في طبق مغلق، كما يمكن وضع الشرش عليها لتحميها، وبالهنأ والشفا.

طريقة تحضير الجبن القريش في المنزل

وقد يستخدم البعض طريقة أخرى ولكنها غير سريعة كهذه الطريقة إلا أنها طريقة ممتازة لمن يرغب في تناول الجبن دون إضافة الملح فيتم تركها على حالتها دون إضافة أي مواد لها لمدة ثلاث أيام أو أكثر على حسب درجة الحرارة.

ثم بعد ذلك يتم وضع الجبن داخل الحصيرة الخاصة بعمل الجبن القريش وتركها ليلة واحدة ثم تقطيعها ورش بعض الملح عليها وذلك على حسب الرغبة وتناولها بالهناء والشفاء.