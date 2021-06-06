كنز رباني في كل بيت ماسك شد التجاعيد وتفتيح البشرة وإزالة الكلف من أول مرة استعمال تحدي

كنز باني في كل بيت ماسك شد التجاعيد وتفتيح البشرة من أول استعمال، حيث تسعى الكثير من النساء والفتيات إلى الحصول على بشرة مشدودة ومتوهجة ونضرة وذو لون أفتح، حيث يريد الجميع الحصول على بشرة خالية من العيوب والمشاكل التي تصاب بها البشرة نتيجة العديد من العوامل الجوية والبيئية واستخدام مستحضرات التجميل بكثرة تلك من الأمور التي تؤدي إلى حدوث مشاكل للبشرة لذلك نقدم اليوم كنز رباني خطير لترميم وعلاج البشرة وشد الوجه والرقبة وتبيض البشرة من أول مرة استعمال دون الحاجة إلى اللجوء لمستحضرات التجميل الخافية لعيوب البشرة.

ماسك شد التجاعيد وتفتيح البشرة

إن ذلك الماسك على وجه الخصوص من أفضل أنواع الماسكات الممتازة التي تعالج البشرة ومناسب جدًا لكافة أنواع البشرة سواء البشرة الحساسة أو الدهنية أو العادية ونتائجه مبهرة من أول استعمال.

ثلاث ملاعق من الفاصوليا البيضاء.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نقوم بوضع الفاصوليا البيضاء في وعاء به ماء ونتركها لمدة 24 ساعة حتى تذبل وتصبح طرية. إذا وجدنا أن الفاصولياء ما زالت يابسة وجافة نغليها على النار غلوة واحدة فقط كي تطرى قليلاً. بعد أن نتأكد من أن الفاصوليا أصبحت جاهزة نقوم بضربها بالهاند بليندر أو في الكبة على أن تصبح ناعمة كالكريم. ثم نقوم بوضعها في وعاء ونضيف إليها عصير الليمون والنشا وماء الورد ونخلط جيدًا.

لا بد أولاً من تنظيف البشرة من خلال غسل البشرة جيدًا وتجفيفها. نفرد ماسك الفاصوليا على الوجه والرقبة ونقوم بعمل مساج بحركات دائرية لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نترك ماسك الكولاجين السحري لشد البشرة لمدة 5 دقائق أخرى. ثم نغسل الوجه والرقبة جيدًا بالماء وسوف ننبهر من النتائج الرهيبة من أول استعمال.

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إن الكمية المتبقية من الماسك يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة أسبوع لكن يجب أن تغطى جيدًا أي نضعها في علبة محكمة الغلق، نقوم باستخدام الوصفة يوميًا أول أسبوع وثاني أسبوع نقوم باستخدامها يوم بعد يوم وكل أسبوع يتم التقليل من عدد المرات وسوف تلاحظين أن بشرتك أصبح نضرة وليس بحاجة إلى أي مستحضرات تجميل أو ميك أب.