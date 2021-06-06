طريقة عمل بطاطس هاش براون من ماكدونالدز في المنزل أحلى من الجاهزة

بطاطس هاش براون من ماكدونالدز، البطاطس بكل أنواعها واصنافها المختلفة يعشقها الكثيرين من الأشخاص، لسهولة أكلها وتعتبر وجبة طعام سهلة وسريعة ومناسبة للخروج للمنتزهات، واشتهرت بعض محلات الطعام بإعداد وجبه من بطاطس هاش بروان التي يعشقها ويفضلها الكثير وخاصة الأطفال. وتذهب بعض الأسر إلى تلك المحلات لتناول وجبة البطاطس، التي تنتشر في جميع أنحاء العالم ولكن اليوم حضرنا لكم طريقة إعداد بطاطس هاش بطريقة سهلة وبسيطة أحلي من الجاهز.

حضري بطاطس هاش بروان من ماكدونالدز

تعد وجبة البطاطس المحمرة أو المقلية من أشهر الوجبات المحضرة في العالم. وقبل شراء أي وجبة يجب مراعاة التحقق من طريقة إعدادها حتي تتجنبي مخاطر الإصابة بالأمراض وسوف نتعرف في الاسطر القادمة عن مقادير بطاطس هاش براون.

3 حبات من البطاطس.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة.

¼ ملعقة صغيرة شطة حارة.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

½ ملعقة صغيرة ملح.

⅛ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

قومي بتقشير البطاطس وتقطيعها ثم نقع البطاطس في إناء به الماء الغزير وغسلها جيداً. وتصفيتها من الماء ثمّ غسلها مرةً آخري بالماء حتي التخلص من كل كمية النشا المتواجدة في البطاطس. نضع البطاطس في مصفاه للتخلص من كل كمية الماء، ثم تنشيفها جيداً بورق مطبخ. في مقلاة غير قابلة للصق نضع الزبدة ونرفعها على درجة حرارة متوسطة ونضع بها حبات البطاطس. ويتم رش البهارات عليها وتقلب على الجهة الأخرى. يتم طهي البطاطس لمدة ١٠ دقائق إلي أن يصبح لونها ذهبي لامع. يتم إخراجها في طبق التقديم وتقدم مع سندوتشات الهامبرغر والوجبات السريعة.

بطاطس هاش براون المقرمشة

مقادير بطاطس هاش براونطريقة التحضير :

في هذه الطريقة سوف نستخدم البيض والنشا والقليل من الدقيق لعمل طبقة خارجية للبطاطس. فهذه الطريقة مميزة ويطلبها الأطفال على مدار اليوم.

مقادير بطاطس هاش براون

2 حبة بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

⅛ ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة كبيرة كلاً من “ثوم بودر، وبصل بودر، كاري”

1 حبة بيض للتغليف.

½ كوب نشا ذرة.

1 كوب ذرة مجروش.

1 كوب دقيق.

طريقة التحضير :