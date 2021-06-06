بأقل التكاليف عملت الجبنه الفلمنك في البيت بتسيح وبتمط بمكونات بسيطه جدا والطعم روعه

عملت الجبنه الفلمنك في البيت بتسيح وبتمط، ونتيجة لمذاقها الجميل فكل الأطفال يعشقون تناولها، بالإضافة

إلى قيمتها الغذائية العالية، فهي تحتوي على كثير من العناصر الغذائية الهامة والتي تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

عملت الجبنه الفلمنك في البيت بتسيح وبتمط

تعتبر الجبنه الفلمنك من أحد أصناف الجبن المميزة، التي تساهم في نمو الجسم وتقويته وعلاوة على ذلك،

فهي تعطي للجسم الطاقة اللازمة، وذلك لأنها تحتوي على مواد تزيد من السعرات الحرارية للجسم.

في المنزل بمكونات اقتصادية

يمكن صنع هذه الجبن الفلمنك بمكونات سهلة وبسيطة من داخل المنزل ولا تحتاج لمجهود في عملها أو في تحضيرها،

فهي تحضر من أقل المكونات.

كوب من الحليب البودرة.

ماء بمقدار كوب واحد .

كوب واحد من زيت الذرة .

ثلاثة من صفار البيض فقط.

ثلاثة قطع جبن مثلثات.

نصف كوب نشا.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

أضيف في الخلاط الكهربائي الماء والزيت وعصير الليمون صفار البيض ورشة الملح الحليب البودرة

مقادير وصفة الجبن الفلمنكطريقة تحضير الجبنة الفلمنك في المنزل

ونخلطهم في الخلاط حتى تتجانس المواد مع بعضها.

نضيف النشا بشكل تدريجي وقطع المثلثات واحدة تلو الأخرى، ونخلط مرة أخرى.

نضع صينية كبيرة علي النار به مقدار من الماء المغلي ونضع قماشه في الصينية، ونضع فوقها طواجن صغيرة،

وقومي بشكي الخليط السابق.

قومي بتسخين الفرن وقومي بوضع هذه الصينية في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج الجبن.

أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا، ثم ضعيها في الثلاجة حوالي ثلاثة ساعات، وضعيها في طبق التقديم،

وتقدم باردة وبالهنا والشفا.

وأخيراً وليس أخراً تعتبر الطريقة السابقة أسهل وأسرع طريقة لصنع الجبن الفلمنك في المنزل، كما يفضل البعض استخدام هذه الجبن في حشو بعض أنواع المعجنات كالباتيه وكذلك تعتبر تلك الجبن أحد مكونات بيتزا المشكل جبن.