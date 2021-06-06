السمبوسة المقرمشة الذهبية الهشة حضريها بـ 3 مكونات بس

عجينة السمبوسة الذهبية المقرمشة، تعتبر السمبوسة أو بما تسمى السمبوسك من أفضل أنواع المُقبلات التي يتم تناولها بجوار العديد من الوجبات الرئيسية، لذا سنوضح لكم متابعينا الكرام من خلال السطور التالية طريقة تحضير السمبوسة في البيت بكل سهولة بالدقيق والماء، كما سوف نقدم طريقة تحضيرها بالخطوات حتى يتم عملها بشكل صحيح ومضمون نجاحها مائة بالمائة.

مكونات ومقادير عجينة السمبوسة:

تتسم مكونات عجين السمبوسة من أفضل المكونات التي تتواجد في كل مطبخ، لأن مكوناته بسيطة وغير مكلفة بالمرة وهي الدقيق والزيت والنشا، من خلال السطور التالية سنوضح باقي المكونات بالمقادير المظبوطة:

خمس أكواب من الطحين.

كوب من الزبادي.

رشة من الملح.

نصف كوب زيت طعام نباتي.

ربع كوب ماء دفئ.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك:

يتم تحضير السمبوسك بكل سهولة بخطوات موزونة لضمان عملها بنجاح، لذا كل ما عليكم أتباع الخطوات في التحضير بدون مجهود:

نضع النشا والزبادي والزيت، ثم نعجن جيدا ونحن نعجن نضع الماء الدفيء بالتدريج حتى يكون القوام ناعم. ثم نضع العجين يرتاح لمدّة نصف ساعة، ثم نفرد العجين ونقطعه على شكل دائري. الخطوة التالية نضع الحشو في منتصف الدائرة ثم نقفل النصف الثاني من الدائرة ثم نقفل من الأطراف وبالهناء والشفاء.

ملحوظة عند حشو السمبوسك:

يوجد الكثير من الأطعمة لعمل السمبوسك مثل حشو السجق أو حشو البسطرمة أو حشو التفاح أو حشو الجبنة الموتزريلا أو حشو الجبنة الرومي.

طريقة عمل حشو السمبوسك بالسجق البلدي:

يعتبر طريقة التحضير بالمكونات سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود كل ما نحتاجه هو الجبنة الموتزريلا والسجق البلدي والفلفل الرومي أو الفلفل الحار، من خلال المقال التالي سنوضح كل المكونات بالتفاصيل.

سجق بلدي على حسب الكمية.

جبنة موتزريلا أو مشكل من الجبن المبشور مثل الرومي أو الشيدر المبشورة.

زيتون مخلي على حسب الرغبة.

فلفل رومي مقطع أو فلفل حار على حسب الرغبة.

زيت نباتي.

في الأول حضري المقلاة وبها القليل من الزيت النباتي.

مكونات حشو السمبوسة بالسجق البلدي:طريقة تحضير حشو السمبوسة بالسجق البلدي بالخطوات: