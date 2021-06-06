طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية ذي المطاعم وأحلي في المنزل بخطوات بسيطة

تعد كفتة الحاتي المشوية ، نوع من الأطعمة تحضر بفرم اللحم والبقدونس والبصل فرماً ناعماً، وهي من الأكلات التي لها طعم مميز حيث أنها، تتميز برائحة جميلة ورائعة، هي من الأكلات الخفيفة التي لا تضر المعدة، وهي من ألذ وأشهي الوجبات التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، فهي أكلة تمد الجسم بالطاقة والحيوية ولها فوائد عديدة جداً، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، وهي تعد من الوجبات سريعة التحضير، وتبحث دائماً السيدات عن طريقة صحيحة ومضمونة لنجاح الوصفة، ويجب أتباع بعض الخطوات لعمل الكفتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفتة الحاتي بكل تكاتها واسرارها.مكونات عمل كفتة الحاتي المشوية
إليكم مكونات عمل كفتة الحاتي في المنزل وهي كما يلي:-
- كيلو للحمة مفرومة.
- ربع كيلو دوش.
- 2 بصلة معصورين من الماء.
- ملح وفلفل أسود.
- بهارات للحمة.
- جوز الطيب.
- ربطة كزبرة خضرة مفرومة.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير كفتة الحاتي المشوية في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار بولة ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات مع بعض.
- ثم نقوم بوضعهم في الكبة ونبدأ بالخفق حتي تمتزج المكونات مع بعض وتصبح ناعمة.
- نصبع بعد ذلك الكفتة وندخلها في الثلاجة تشمع وبعد ذلك نضع الكفتة في الأسياخ .
- بعد ذلك نبدأ في الشوي علي الفحم ونقلب علي الجانبين عشان تستوي كويس وتقدم ساخنة مع السلطة أو الأرز بالهنا والشفا.
أهم النصائح لنجاح وصفة الكفتة
أتبعي هذه النصائح لضمان نتيجة الكفتة وهي كما يلي:-
- ضعي فيها الدوش وهي حتة لحمة من الرقبة فيها نسبة دهون بتخلي الكفتة حلوة وطرية.
- لزم بعد ما نصبع الكفتة ندخلها الثلاجة تشمع 10 دقائق علي الأقل.
- عند الشوي نقلبها علي كل الجهات عشان تستوي كويس.
- ممكن نضيف بقدونس و برغل بتخليها روعة.
- ممكن تشوي علي الفحم أو في صينية في الفرن.
- اضيفي رشة بكينج بودر عشان ما تبقاش مكتومة وتبقي هشة.
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تعد كفتة الحاتي المشوية ، نوع من الأطعمة تحضر بفرم اللحم والبقدونس والبصل فرماً ناعماً، وهي من الأكلات التي لها طعم مميز حيث أنها، تتميز برائحة جميلة ورائعة، هي من الأكلات الخفيفة التي لا تضر المعدة، وهي من ألذ وأشهي الوجبات التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، فهي أكلة تمد الجسم بالطاقة والحيوية ولها فوائد عديدة جداً، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، وهي تعد من الوجبات سريعة التحضير، وتبحث دائماً السيدات عن طريقة صحيحة ومضمونة لنجاح الوصفة، ويجب أتباع بعض الخطوات لعمل الكفتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفتة الحاتي بكل تكاتها واسرارها.مكونات عمل كفتة الحاتي المشوية
إليكم مكونات عمل كفتة الحاتي في المنزل وهي كما يلي:-
- كيلو للحمة مفرومة.
- ربع كيلو دوش.
- 2 بصلة معصورين من الماء.
- ملح وفلفل أسود.
- بهارات للحمة.
- جوز الطيب.
- ربطة كزبرة خضرة مفرومة.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير كفتة الحاتي المشوية في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار بولة ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم جيداً حتي تتجانس المكونات مع بعض.
- ثم نقوم بوضعهم في الكبة ونبدأ بالخفق حتي تمتزج المكونات مع بعض وتصبح ناعمة.
- نصبع بعد ذلك الكفتة وندخلها في الثلاجة تشمع وبعد ذلك نضع الكفتة في الأسياخ .
- بعد ذلك نبدأ في الشوي علي الفحم ونقلب علي الجانبين عشان تستوي كويس وتقدم ساخنة مع السلطة أو الأرز بالهنا والشفا.
أهم النصائح لنجاح وصفة الكفتة
أتبعي هذه النصائح لضمان نتيجة الكفتة وهي كما يلي:-
- ضعي فيها الدوش وهي حتة لحمة من الرقبة فيها نسبة دهون بتخلي الكفتة حلوة وطرية.
- لزم بعد ما نصبع الكفتة ندخلها الثلاجة تشمع 10 دقائق علي الأقل.
- عند الشوي نقلبها علي كل الجهات عشان تستوي كويس.
- ممكن نضيف بقدونس و برغل بتخليها روعة.
- ممكن تشوي علي الفحم أو في صينية في الفرن.
- اضيفي رشة بكينج بودر عشان ما تبقاش مكتومة وتبقي هشة.
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