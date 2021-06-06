طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج اللذيذة في المنزل بكل سهولة

الكبسة السعودي بالدجاج ، تعتبر من الوجبات السعودية المشهورة في السعودية، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لعملها، وتعتبر من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق مختلفة لعملها، ويمكن عملها بالدجاج أو اللحمة أو اللحمة الضاني، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي بالدجاج اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات الكبسة السعودي بالدجاج

تحتوي الكبسة السعودي بالدجاج اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

كيلو جرام من الدجاج.

ملعقة كبيرة من البهارات.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

٣ أكواب من الأرز طويل الحبة.

نصف كوب من زيت الذرة.

٣ حبات من الطماطم.

٢ حبة من اللومي.

٢ حبة بصل كبيرة.

١٠ حبات من القرنفل.

١٠ حبات من الهيل.

عود من القرفة.

٤ فصوص من الثوم.

٣ حبات فلفل أخضر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكبسة السعودي بالدجاج اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

تحضير إناء ونضع به الزيت ونضعه على نار متوسطة ثم نضع البصل المفروم والثوم المهروس ونقلب المكونات جيداً حتى يزيل البصل. ثم نضيف الفلفل واللومي ونقلب المكونات جيداً حتى يأخذ اللون الذهبي. نضيف بعد ذلك معجون الطماطم ونقلب حتي تجف ثم نضيف البهارات والطماطم المفروم ونقلب ونتركه على النار قليلاً. نقوم بإضافة الدجاج ونغمره بالماء ثم نغطي الإناء ونتركه على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تنضج تماماً. نرفع الدجاج من النار ونترك المرقة تغلي على درجة حرارة عالية ثم نضيف الارز ونتركه يغلي بقوة ثم نغطي الإناء. نترك الأرز على نار منخفضة لمدة نصف ساعة حتي ينضج تماماً ثم نرفع الأرز بعد النضج ونضعه في طبق التقديم.

طريقة شوي الدجاج

نقوم بوضع الدجاج في صينية واسعة وندهن وجه الدجاج بالقليل من معجون الطماطم ونرش عليها القليل من الكركم ونسخن الشواية ونضع الصينية في الفرن حتي يتحمر، ثم نضعه الدجاج جانباً، ثم نضع الارز في طبق التقديم ونضع عليها الدجاج ونقدمها بالهنا والشفا.