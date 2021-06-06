كنز رباني لعلاج تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله بسرعة البرق

كنز رباني لعلاج تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله، يعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشاكل الشعر، فيبحثوا عن الوصفات الطبيعية التي لا تضر الشعر وتساعد في منع تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله بشكل سريع، فأن الشعر هو تاج المرأة ويظهر جمالها لذلك تبحث عن الوصفات التي تساعدها في تكثيف الشعر، وتمنحها نتائج فعالة بوقت قصير فأليكم أفضل وصفات طبيعيه للشعر.نز رباني لعلاج تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله بسرعة البرق

وصفة البيض واللبن والمايونيز

المكونات

بيضة.

ربع كوب زبادي.

ربع كوب من المايونيز.

قبعة الاستحمام.

طريقة التحضير

عليك القيام بخفق البيض جيداً، ثم قومي بإضافة الزبادي والمايونيز ومزج المكونات جيداً مع بعضهم البعض، وضع المزيج على بصيلات الشعر بالتساوي مع التدليك، تغطيه الشعر بقبعة الاستحمام ترك المزيج على شعرك لمدة ساعة، غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو، تكرر هذه الوصفة مرة بالاسبوع لينمو الشعر بشكل سريع.

كنز رباني لعلاج تساقط الشعر نهائياً من أول استعمال

عصير البصل والعسل

المكونات

كوبان من عصير البصل.

ملعقتان من العسل.

قبعة الاستحمام.

طريقة التحضير

قومي بمزج مكونات الوصفه جيداً مع بعضهم البعض، وضع المزيج على شعرك وتغطية الشعر بقبعة الاستحمام، ترك المزيج والقبعة على شعرك ليلة كاملة، وغسل شعرك بالصباح بالماء الفاتر والشامبو، عليك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة.

وصفات طبيعيه لعلاج تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله

وصفة الحناء والبيض

المكونات

مسحوق حناء طبيعي .

بيضة

نصف كوب من عصير الليمون.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

قومي بمزج المكونات البيض والحنة والماء، واتركيها لمدة ساعة ثم إضافي عصير الليمون عليها، حتي تحصلي على عجينة ناعمة وضعي العجينة على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، ووضع المزيج ساعتين حتي يجف تماماًً ثم قومي بغسل شعرك بالماء البارد أو الدافئ، تكرر هذه الوصفة مرة شهرياً.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق

حليب جوز الهند

المكونات

كمية مناسبة من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير

قومي بغسل شعرك جيداً وضعي حليب جوز الهند على فروة الرأس بشكل يومي عدة ساعات، ثم قومي بغسلة.