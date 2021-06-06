طريقة عمل كيكة الشكولاتة الهشة بمعاييرها المضبوطة وبدون تكلفة بالمنزل

كيكة الشكولاتة الهشة ، من أجمل أنواع المخبوزات التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار أو بين الوجبات، فهى تمتلك نكهة الشكولاتة اللذيذة التي تجعل الكثير من الأطفال يرغبون في تناولها ويفضلونها على أنواع الكيك الأخرى، تتمتع الكيكة بقوامها الهش وطعمها اللذيذ الذي يميزها عن غيرها، ويوجد للكيك أنواع أخرى كثيرة مثل كيكة البرتقال وهى كيكة جيدة وطعمها مميز، وكيكة الحليب وهى يوجد بها العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على بناء جسم الأطفال، وتقوي عظامهم، وتمنحهم النشاط والحيوية، وكيكة الزبادي وهى غنية عن التعريف وتحمل النكهات التي تجعل طعمها مختلف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كيكة الشكولاتة الهشة بمعاييرها المضبوطة وبدون تكلفة في المنزل.

مكونات كيكة الشكولاتة الهشة

سوف نتعرف على بعض المكونات اللذيذة التي تعطي لها طعم جميل وهى كما يلي:-

كوب من الحليب. نصف كوب من الزيت. كوب كبير من السكر. ثلاث أكواب من الدقيق. 5 بيضات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مقدار ملعقة صغيرة من الخل. ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الشكولاتة الهشة بمعاييرها المضبوطة وسر نجاحها في المنزل وهى كالتالي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض، والفانيليا، والسكر، والزيت، والخل ونخفقهم جيدًا مع بعض حتى تذوب المكونات جيدًا.

نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير الحجم ونضع الكاكاو، وكوب من الدقيق وملعقة البيكنج بودر ونقلبهم جيدًا.

ثم نضيف باقي كمية الدقيق بالتدريج حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.

نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة ثم نرشها بالدقيق.

نقوم بتفريغ الخليط في الصينية، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 250 مئوية حتى يرتفع حجمها وتصبح ناضجة.

نخرج الصينية من الفرن ونضع الكيكة على سطح من الخشب ونتركها حتى تبرد حتى لا تصبح طرية.

نقوم بتقطيع الكيكة ونقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء.

سر نجاح الكيكة في المنزل

توجد بعض الخطوات البسيطة لعمل كيكة ناجحة وهشة وهى كالتالي:-