دهنه واحدة يومياً من المكون الخطير ده يعمل على تطويل الرموش والشعر وتكثيف الحواجب بسرعه

تطويل الرموش والشعر وتكثيف الحواجب بسرعه جداً، لا تقتصر فوائد الثوم على الجسم والشعر فقط؛ بل يمكن استخدامه في تكثيف وتقوية الحواجب، وخلال فترة زمنية قليلة، لاسيما في ظل انتشار موضة الحواجب الكثيفة بين الفتيات وتابعونا لنتعرف على أكثر من طريقة لتكثيف الحواجب في المنزل.

تطويل الرموش والشعر وتكثيف الحواجب

قد تبحث الكثير من الفتايات عن الوصفات الفعالة الطبيعية في تطويل وتكثيف الرموش وتكثيف الحواجب والآن سوف نقدم لكم وصفات الثوم لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش .

فص ثوم طازج.

القليل من زيت الثوم.

شامبو أو صابون.

مكونات وصفة الثوم لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

قومي بهرس فص الثوم.

ضعي زيت الثوم في مقلاة، واتركيه على النار حتى يصير دافئًا فقط.

ثم أضيفي الثوم المهروس إلى الزيت وقومي بتقليبه، مع مراعاة عدم طهي الثوم أو تحميره، فالغرض هنا هو إذابتُه فقط.

أخرجي الثوم من المقلاة واتركيه حتى يبرد.

قومي بتصفية زيت الثوم، وتدليك الحاجبين به لمدة ربع ساعة.

استخدمي الشامبو أو الصابون لغسل الحاجبين.

حاولي تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل؛ للحصول على نتائج جيدة.

كما يمكنكِ إضافة العسل أو زيت الزيتون، للحد من التهيج الذي قد يسببه الثوم، وأيضًا المساهمة في تكثيف الشعر وتطويل الرموش كما أن العسل يعمل على تغذية بصيلات الشعر ويسرع من عملية نموه .

طريقة تحضير واستخدام زيت الثوم لتكثيف الواجب

وصفة الثوم وزيت الزيتون لتكثيف الحواجب

يعتبر الثوم من أكثر المكونات الطبيعية الفعال التي تساعد بشكل كبير في تكثيف وتطويل الرموش والحواجب والشعر أيضاً .

مكونات وصفة الثوم لتطويل الرموش

فُص كبير من الثوم.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

قومي بتقطيع فُص الثوم إلى قسمين، ثم اضغطي عليه حتى يخرج السائل الموجود بداخله.

اغمسي الثوم في قطراتٍ صغيرة من زيت الزيتون.

ثم ابدئي بتدليك الحاجب به باتجاه نمو الشعر ، واتركي شعر الحاجب حتى يتشرب الثوم ويجفّ.

، واتركي شعر الحاجب حتى يتشرب الثوم ويجفّ. أو يمكنكِ نقع الثوم في كمية مناسبة من زيت الزيتون ليومٍ كامل، ثم تدليك الحواجب برفق وتركها حتى تجف.

حاولي تكرار الوصفة يوم بعد يوم، ولمدة أسبوع أو اثنين حتى تلاحظي زيادة كثافة شعر الحاجبين.

طريقة تحضير واستخدام الثوم لتكثيف الرموش