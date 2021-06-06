إذا كنت ممن يتناول اللب السوري بكثرة فانتبه.. تعرف أضرار اللب السوري الصحية

أضرار اللب السوري الصحية، اللب السوري يعتبر من أفضل أنواع التسلية لدي الكثير من الأشخاص، لأنه يتميز بطعمه الرائع ورائحته الشهية، ومن المعروف أن البذور عامة تكون غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والمكونات الغذائية النافعة للجسم؛ ولكن الكثير لا يعرفون انه يسبب مشاكل كبيرة بصحة الإنسان، واضرار اللب السوري للحامل والسيدات عموما لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال أضرار اللب السوري سواء أكانت صحية أو بدنية ومدى تأثيرها على أجهزة الجسم المختلفة.

فوائد وأضرار اللب السوري للرجال والنساء

أضرار اللب السوري للنساء، الإفراط في تناول اللب السوري يمكن أن يسبب زيادة الوزن، لأنه يساعد في تراكم الدهون بالجسم، خاصة في منطقة البطن والكرش، ويزيد من خطر الإصابة بمرض الفشل الكلوي، ويتلف الأنسجة بشكل كبير، مما يسبب أضرار كبيرة بالكبد، ويرفع من مستوى الكوليسترول الضار بالدم، ويسبب انسداد بالشرايين، ويضعف عضلات القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجأة، ويرفع ضغط الدم بشكل كبير، مما يسبب انفجار شرايين المخ لبعض الحالات.

أضرار اللب السوري للنساء والرجال

أضرار اللب السوري على القولون، يساعد على تكون الديدان الضارة بالمعدة، ويزيد من خطورة الإصابة بمرض هشاشة العظام، خاصة لكبار السن والأطفال، ويسبب التهابات في العضلات، ويسبب إسهال شديد، ويسبب الإصابة بنزلات معوية شديدة، ويساعد على احتباس المياه بالجسم، يسبب مشاكل كبيرة بالشعر، ويسبب ظهور حب الشباب، ويضعف الأظافر بشكل كبير، ويسبب التهابات بالجلد، ويسبب ظهور طفح جلدي، ويسبب إسهال شديد لبعض الحالات، ويضعف الجهاز المناعي، لذلك يجب تناول اللب السوري بكميات قليلة إذا كان ضروري، ولكن يجب عدم تناوله للأطفال حتى لا تتأثر بهذه الأضرار.