أسهل طريقة لعمل الكيكة الإسفنجية ببساطة وبدون ما تهبط وأخف مذاق للكيك

لعل الكثير منا قام بعمل الكيكة الإسفنجية مرات عديدة وبائت محاولاته بالفشل، وذلك على الأغلب يرجع لعدة أسباب مختلفة وليس مشكلة بكم على الإطلاق، وسنسعى معكم جاهدين لمعالجة تلك المشاكل للحصول على كيكة ناجحة تماما وبدون أية مشكلات قد تواجهكم لتحصلوا على كيكة خفيفة وهاشة ومذاقها رائع ولذيذ.

حوالي كوب ونصف من الدقيق المنخول. كوب من نفس المقدار من السكر. ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر. وملعقة من البيكنج صودا. رشة بسيطة من الملح. حوالي ثلاثة أرباع كوب من الزبدة. كيس فانيلا صغير أو ملعقة صغيرة. عدد ثلاثة بيض أحمر أو أبيض. كوب من الحليب.

مقاديير وصفة الكيكة الإسفنجيةطريقة تحضير الكيكة الإسفنجية

قبل البدء في تنفيذ الخطوات يفضل إشعال الفرن على درجة حرارة مرتفعة تمهيدا للاستخدام، يتم وضع كلا من الدقيق المنخول مع كمية البيكنج بودر والصودا والملح وتقلب المكونات مع بعضها البعض لتختلط جيدا، ثم يتم خفق كلا من البيض مع السكر والفانيلا بواسطة المضرب العادي أو الكهربائي إن وجد وذلك حتى يتكون مزيج كريمي، بعد ذلك يتم إنزال الزبدة مع الإستمرار في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض، وأخيرا يتم إضافة الدقيق على المزيج بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب، ثم إضافة الحليب ويمكن إضافة جزءا من الدقيق ثم جزء من الحليب إلى أن تنتهي الكميتان بالتساوي ويستمر التقليب والخفق لحين نحصل على عجينة متماسكة.

نحضر صينية لتسوية الكيك ويتم دهنها بالزبدة ثم رشة بسيطة من الدقيق وذلك بغرض ألا تلتصق، ثم نقوم بإنزال الخليط في الصينية وندخلها إلى الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتقدم ساخنة بجانب الشاي.

أفكار لتزيين الكيكة الإسفنجية بالشوكولاتة

يمكن تزيين الكيك بالشكولاوته من خلال تحضير 3 ملاعق من الزبدة كبيرة الحجم، وكوب إلا ربع من السكر على أن يكون مطحون جيدا، وثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام وأخيرا ملعقة حليب كبيرة، ويوضع كلا من الزبدة والسكر المطحون في وعاء ويخفق كلا منهما سويا وفي تلك الأثناء يضاف الحليب والكاكاو حتى يتم الحصول على قوام كريمي متجانس تماما ونصبر حتى يبرد الكيك ثم نضيف كريم التزيين عليه من الأعلى.