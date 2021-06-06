سائل معجزة لتطويل الشعر بمعدل رهيب أسبوعياً وزيادة كثافته في وقت قصير، تعاني الكثير من الفتيات من صعوبة نمو شعرهن إلا بصعوبة وفي وقت طويل قد يصل لبضعة أشهر، ويرجع ذلك في معظم الأحيان إلى قلة الاهتمام بتغذية الجسم داخلياً وتغذية الشعر خارجياُ على وجه الخصوص، لذا فسوف نقدم لكِ اليوم أفضل الخلطات الطبيعية لتطويل وتكثيف لشعر الجاف والعادي والدهني دون الحاجة إلى غسل الشعر، حيث نقوم اليوم بتحضير أفضل خلطة معروفة لكل نوع من أنواع الشعر بحيث تصلين إلى الطول والكثافة المرغوبة في أسرع وقت.

تطويل وتكثيف الشعر العادي والدهني

إذا كنت من صاحبات الشعر الدهني وتريدين زيادة المعدل الطبيعي لتطويل شعرك وتكثيفه فالأمر بسيط للغاية، حيث أن شعرك لا يستدعي إضافة زيوت لمنعه من الجفاف بعد استعمال الخلطة، ويمكنك الاستعانة فقط بعصير السبانخ والجرجير مرتين في الأسبوع، حيث يحتوي كل منهما على الزنك بالاضافة إلى المعادن المفيدة لزيادة طول الشعر وتقويته بشكل فعال ومنعه من التساقط المفرط، ويعتبر كل منهما عنصر معروف منذ قديم الأزل بأهميته القصوى للشعر.

أما إذا كان شعرك من النوع العادي فسوف تقومين بإضافة عشبة القراص إلى الخلطة التالية لترطيب شعرك بجانب تطويله بغزارة، قومي بنقع مقادير متساوية من أعشاب الزعتر والبابونج وإكليل الجبل، مع القليل من عشبة القرنفل والكركديه بالاضافة إلى القراص كما ذكرنا بغرض ترطيب شعرك ومنعه من التعرض للجفاف، بعد عملية النقع والتصفية ينتج سائل نحتفظ به في بخاخ للاستعمال اليومي على الشعر دون غسل إلا في الأوقات المعتادة، وسوف تلاحظين مع الوقت كثافة غير طبيعية وزيادة في طول شعرك بشكل كبير.

خلطة زيادة طول الشعر الجاف

لتكثيف وتطويل الشعر وتعميق الشعور برطوبة فروة الرأس وتقليل القشرة، يمكنك سلق معلقتين من الأرز الأبيض الغني بمضادات الأكسدة الطبيعية، ثم يتم إضافة كوب من الماء بعد تمام السلق ويترك لمدة دقيقتين علي نار هادئة، ثم بعد ذلك يتم تصفية الخليط للحصول على ماء الأرز، يتم وضعه في بخاخ ويضاف إليه إما زيت السمسم أو زيت دوار الشمس فكل منهما له مفعول رائع لزيادة تأثير ماء الأرز على شعرك، ويتم رش الشعر بهذا السائل يوميا مع تدليك فروة الرأس أيضا ويترك حتى يجف تماما، واحرصي على غسل الشعر بالطريقة المعتادة كل ثلاثة أيام.