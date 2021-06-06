كفتة مشوية بتتبيلة الزبادي بنفس طريقة مطاعم أنسي أنها تفك أو تكش منك

كفتة بتتبيلة زبادي طرية من غير ما تفك في تسوية، يوجد الكثير من الطرق لعمل كفتة وأشهرها كفتة الحاتي مشوية التي تتميز بطعم ورائحة شواء رائعة، ولكن لكل دولة طريقة لعمل كفتة وتعاني أغلب ربات بيوت من مشاكل الكفتة فتواجه تفكك كفتة أثناء الشوي أو القلي أو تكون جافة يابسة أكثر من اللازم، أو ليست بنفس طعم كفتة جاهزة ولكننا اليوم جئنا لكم بتتبيلة رائعة ستحل كل تلك مشاكل وهي تتبيلة كفتة بالزبادي، فكما اعتدنا بأن كفتة المكون الأساسي لها هو اللحم المفروم سواء كان لحم غنم أو بقر، ونضيف له عدد من مكونات التي تعطي طعم ورائحة الكفتة المعتاد عليها، وذلك ما سنوضحه لكم بمكونات تتبيلة وطريقة تسوية كفتة. كفتة مشوية بتتبيلة الزبادي طرية وشهية نحتاج إلى 500 جرام من اللحم مفروم ناعم. بصلة بحجم كبير مفرومة جدا. ثمرة طماطم بحجم كبير. ربع كوب دقيق أبيض. 3 ملاعق كبيرة زيت النباتي. 4 كوب كبير من زبادي. كوب ماء كبير فاتر. بيضة بحرارة مطبخ كبيرة. 2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة. ربع كوب كزبرة أو بقدونس طازجة مفرومة. 3 فص ثوم مفروم ناعم. نصف ملعقة صغيرة سماق. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. خطوات تجهيز كفتة بتتبيلة زبادي اخلطي بصل مع طماطم وقلبيهم وضعيهم في وعاء عميق وضيفي عليهم اللحم المفروم، وملح والفلفل الأسود، سماق، ثم يشكل خليط اللحم على شكل كرات صغيرة حجم.

احضري دقيق وضعيه ف طبق وقلبي به كفتة حتى تنتهي من كل كمية كفتة، ثم في مقلاة ضعي بها زيت واتركيه حتى يسخن وضعي به كرات اللحم صغيرة، وحمريها جيدا وأخرجها من مقلاة وتترك جانبا.

أذيبي ملعقة نشا في ماء فاتر وضعي عليها زبادي وبيضة، وقليل من ملح وفلفل أسود ويخلطوا معا، يصب خليط زبادي في إناء ويرفع على نار متوسطة وتقلب بشكل مستمر حتى غليان.

عند غليان مزيج زبادي ضيفي عليه كفتة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق، حتى تلاحظي تماسك الزبادي قليلا.

يحمر الثوم في القليل من زيت حتى يكون لونه ذهبي ويضاف عليه كزبرة وتقلب، حتى تذبل ثم ترش على الكفتة وتقدم. كفتة مشوية بتتبيلة الزبادي طرية وشهيةخطوات تجهيز كفتة بتتبيلة زبادي الوسوم

كفتة بتتبيلة زبادي طرية من غير ما تفك في تسوية، يوجد الكثير من الطرق لعمل كفتة وأشهرها كفتة الحاتي مشوية التي تتميز بطعم ورائحة شواء رائعة، ولكن لكل دولة طريقة لعمل كفتة وتعاني أغلب ربات بيوت من مشاكل الكفتة فتواجه تفكك كفتة أثناء الشوي أو القلي أو تكون جافة يابسة أكثر من اللازم، أو ليست بنفس طعم كفتة جاهزة ولكننا اليوم جئنا لكم بتتبيلة رائعة ستحل كل تلك مشاكل وهي تتبيلة كفتة بالزبادي، فكما اعتدنا بأن كفتة المكون الأساسي لها هو اللحم المفروم سواء كان لحم غنم أو بقر، ونضيف له عدد من مكونات التي تعطي طعم ورائحة الكفتة المعتاد عليها، وذلك ما سنوضحه لكم بمكونات تتبيلة وطريقة تسوية كفتة. كفتة مشوية بتتبيلة الزبادي طرية وشهية نحتاج إلى 500 جرام من اللحم مفروم ناعم. بصلة بحجم كبير مفرومة جدا. ثمرة طماطم بحجم كبير. ربع كوب دقيق أبيض. 3 ملاعق كبيرة زيت النباتي. 4 كوب كبير من زبادي. كوب ماء كبير فاتر. بيضة بحرارة مطبخ كبيرة. 2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة. ربع كوب كزبرة أو بقدونس طازجة مفرومة. 3 فص ثوم مفروم ناعم. نصف ملعقة صغيرة سماق. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. خطوات تجهيز كفتة بتتبيلة زبادي اخلطي بصل مع طماطم وقلبيهم وضعيهم في وعاء عميق وضيفي عليهم اللحم المفروم، وملح والفلفل الأسود، سماق، ثم يشكل خليط اللحم على شكل كرات صغيرة حجم.

احضري دقيق وضعيه ف طبق وقلبي به كفتة حتى تنتهي من كل كمية كفتة، ثم في مقلاة ضعي بها زيت واتركيه حتى يسخن وضعي به كرات اللحم صغيرة، وحمريها جيدا وأخرجها من مقلاة وتترك جانبا.

أذيبي ملعقة نشا في ماء فاتر وضعي عليها زبادي وبيضة، وقليل من ملح وفلفل أسود ويخلطوا معا، يصب خليط زبادي في إناء ويرفع على نار متوسطة وتقلب بشكل مستمر حتى غليان.

عند غليان مزيج زبادي ضيفي عليه كفتة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق، حتى تلاحظي تماسك الزبادي قليلا.

يحمر الثوم في القليل من زيت حتى يكون لونه ذهبي ويضاف عليه كزبرة وتقلب، حتى تذبل ثم ترش على الكفتة وتقدم. كفتة مشوية بتتبيلة الزبادي طرية وشهيةخطوات تجهيز كفتة بتتبيلة زبادي

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