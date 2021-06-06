وصفة أصلية من مراكز التجميل لشد تجاعيد الوجه بمكونات في كل بيت في نصف ساعة

يعاني الكثير من الجنسين الرجال والنساء من مشاكل شد تجاعيد الوجه التي تظهر في الوجه مجرد وعند وصول الإنسان إلى سن الأربعين من عمره يظهر على وجهه تجاعيد متعدده اسفل العينين أوعلى الجبهة أو على الخدامين وحول الشفتين، وتظهر بشكل وأضح أثناء الكلام أو الضحك وتُظهر محركات البحث في جوجل يوجد الكثيرين من الذين يبحثون عن موصفات شد تجاعيد الوجه، وذلك نظراً لغلاء مراكز التجميل عندما تقوم بعمل ماسك.

شد تجاعيد الوجه

الوجه من أجراء الجسم الظاهرة التي تتعرض لإشاعة الشمس وكذالك البرد والحرارة، والوجه دائماٌ يُعبرعن حالة الشخص ويظهر ويوضح حالة الإنسان الصحية والمزاجية، ويمكن عن طريقة معرفة عُمره ولذلك تهتم الكثير من السيدات بمعالجة التغيرات التي تظهر على الوجه وخصوصاً التجاعيد التي تُعطي الإنسان أكبر من عُمرة.

2 قرص أسبرين ريفو و يتم طحنهم وهذا المكون أساسي وضروري في خلطه تكوين المسك، وهي تُعطي نتيجة فعالة في أقل من نصف ساعة، و يلجئ اليها الكثير من مراكز التجميل لعملها للممثلين، والبديل لهذا المكون في الدول العربية 2 قرص بنادول بحجم 100 مللي ويتم وضعه بعد الطحن.

يتم إحضار طبق زجاجي وضع الأسبرين المطحون به وإحضار معلقة لتقليب.

وضع معلقة كبيرة من ماء الورد المعروف الذي يعمل على شد جلد الوجه، كما انه يعمل على ترطيب ونعومة البشرة.

المكون الثالث وهو إضافة أي نوع من أنواع معجون الأسنان الموجود بالمنزل يتم أخذ معلقه وتضاف إلى المخلوط السابق ويتم المزج والتقليب جيداً حتى يصبح له قوام يشبه الكريم.

طريقة تحضير وصفة شد التجاعيدطريقة استخدام وصف شد تجاعيد الوجه

يتم غسل الوجه جيداً بالماء والصابون ثم التجفيف ويتم وضع المخلوط على الوجه بواسطة أصابع اليد بطريقة حركة دائرية بحيث يتم توزيع الكريم على سطح جلد الوجه بشكل منتظم وعمل طبقة بيضاء، ويراها أن تكون البشرة في وضع إسترخاء حتى لا يحتفظ الوجه بأي تشنجات أثناء جفاف المخلوط، ويتم الاحتفاظ بهذا المعجون على الوجه حتى يجف تماماً خلال فترة نصف ساعة، ثم يتم غسيل الوجه وسوف تُلاحظين تغيير كبير في الوجه يُظهر النعومة واللون الوردي بالإضافة إلى شد جميع التجاعيد حول العينين والخدود وكذلك في محيط الشفتين.