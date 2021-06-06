تناولي هذا النوع من البقوليات لتخسيس وزنك وظبط نسبة السكر في جسمك

الكثير من الأشخاص يحرص على تطبيق نظام صحي وغذائي في حياته طمعا في تخسيس وزنه أو الحفاظ على الوزن المثالي لجسمه، ولعل هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن تناولها ولا تسبب زيادة في الوزن بل على العكس يمكن أن تقلل من وزنك، ومن بين هذه الأطعمة هو الحمص حيث له دور فعال في تقليل الوزن، وذلك لأنه من البقوليات الغنية بالمعادن والفيتامينات، حيث يحتوي على فيتامين “ب” ومعه كلا من الماغنسيوم والحديد وأيضا الفوسفور، وعادة ما يتم استخدام الحمص كنوع من البقوليات فضلا عن وجوده كطبق رئيسي في بعض بلدان الشام. فوائد الحمص لتخسيس الوزن غني بالألياف، حيث أنه يمكن الحصول على قرابة 10 جم من الألياف من ملعقة واحدة من الحمص، والتي تقوم بتنظيم نسبة السكر في دمك ومنحك الشعور بالشبع وهو ما يجعلك تتحكم في وزنك في نهاية المطاف، إلى جانب أن الألياف الموجودة بالحمص من الأنواع القابلة للذوبان والتي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء مما يحافظ على وزنك. من فوائد البروتين النباتي أنه يتسبب في فقدان الوزن، ولذلك فإن البروتين النباتي الذي يحتويه الحمص وأيضا فول الصويا يمنحك الرغبة والشعور بالشبع مما يمنعك من تناول الوجبات الخفيفة التي قد تضطر لتناولها بين الوجبات الرئيسية. الحمص مصدر غني للبروتين، حيث أن تناول كمية منه يمنحك التركيز على فقدان الوزن وتنظيم حركة الجوع في جسمك حيث يمنحك الشبع والحد من تناول الطعام. يمكن إضافة الحمص أيضا إلى الوجبات الرئيسية التي تحتوي على الخضروات وذلك لأن تناول أطباق الخضروات تجعلك تشعر بالجوع بعد وقت قليل للغاية، ولكن إضافة الحمص إلى وجبتك سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من المعتاد ولذلك ننصح دائما بوجوده بين وجباتك. فوائد الحمص لتخسيس الوزن الوسوم

الكثير من الأشخاص يحرص على تطبيق نظام صحي وغذائي في حياته طمعا في تخسيس وزنه أو الحفاظ على الوزن المثالي لجسمه، ولعل هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن تناولها ولا تسبب زيادة في الوزن بل على العكس يمكن أن تقلل من وزنك، ومن بين هذه الأطعمة هو الحمص حيث له دور فعال في تقليل الوزن، وذلك لأنه من البقوليات الغنية بالمعادن والفيتامينات، حيث يحتوي على فيتامين “ب” ومعه كلا من الماغنسيوم والحديد وأيضا الفوسفور، وعادة ما يتم استخدام الحمص كنوع من البقوليات فضلا عن وجوده كطبق رئيسي في بعض بلدان الشام. فوائد الحمص لتخسيس الوزن غني بالألياف، حيث أنه يمكن الحصول على قرابة 10 جم من الألياف من ملعقة واحدة من الحمص، والتي تقوم بتنظيم نسبة السكر في دمك ومنحك الشعور بالشبع وهو ما يجعلك تتحكم في وزنك في نهاية المطاف، إلى جانب أن الألياف الموجودة بالحمص من الأنواع القابلة للذوبان والتي تعمل على تنظيم حركة الأمعاء مما يحافظ على وزنك. من فوائد البروتين النباتي أنه يتسبب في فقدان الوزن، ولذلك فإن البروتين النباتي الذي يحتويه الحمص وأيضا فول الصويا يمنحك الرغبة والشعور بالشبع مما يمنعك من تناول الوجبات الخفيفة التي قد تضطر لتناولها بين الوجبات الرئيسية. الحمص مصدر غني للبروتين، حيث أن تناول كمية منه يمنحك التركيز على فقدان الوزن وتنظيم حركة الجوع في جسمك حيث يمنحك الشبع والحد من تناول الطعام. يمكن إضافة الحمص أيضا إلى الوجبات الرئيسية التي تحتوي على الخضروات وذلك لأن تناول أطباق الخضروات تجعلك تشعر بالجوع بعد وقت قليل للغاية، ولكن إضافة الحمص إلى وجبتك سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من المعتاد ولذلك ننصح دائما بوجوده بين وجباتك. فوائد الحمص لتخسيس الوزن

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