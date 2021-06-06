دراسة: ماهي الكمية المناسبة من الفواكه للوقاية من السكري

الفواكه دوت الخليج مكون رئيسي في الهرم الغذائي وتوازي الخضروات في فوائدها وأهميتها، إلا أنها تعد بمثابة الحلويات بعد الوجبات الرئيسية نظرًا لاحتوائها على السكريات، وعن أهميتها وفيما يتعلق بمرض السكري وهو الأكثر انتشارًا في العالم العربي فإن للفواكه أهمية عظمى في هذا الجانب أكدت عليها دراسة طبية حديثة، مفادها..

الفواكه والسكري:

في دراسة طبية حديثة وجدت أن الأشخاص الذين يتناولون حصتين من الفواكه الكاملة يوميًا "لا يشمل ذلك عصير الفواكه" يقل لديهم احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 36%، وذلك مقارنة بمن يتناولون أقل من ذلك.

وجاء في تقرير الدراسة التي نشرها موقع healthsite درس الطبيب نيكولا بوندونو من معهد أبحاث التغذية بجامعة إديث كوان في بيرث أستراليا وفريقه، بيانات من أكثر من سبعة آلاف مشارك لمدة خمس سنوات، ورصدوا جميع لمعلومات المتعقلة بتناولهم الفواكه أو شربهم لعصائرها.

وجاءت نتيجة المتابعة وجود ارتباط بين تناول الفاكهة وعلامات حساسية الأنسولين، مما يعني أن الإكثار من تناول الفواكه يقلل من كمية الأنسولين المفرزة في الدم.

إحصاءات عن السكري:

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعاني نحو 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكرى، والذى يمثل أيضًا 1.6 مليون حالة وفاة كل عام، وبحلول عام 2045، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 700 مليون.

في السعودية يبلغ معدل انتشار مرض السكري في المملكة حاليًا 18.3% من السكان البالغ مجموعهم أكثر بقليل من 34مليون، وبحسب الاتحاد الدولي للسكري كما صنف الاتحاد الدولي للسكري المملكة العربية السعودية سابع أعلى دولة للحالات الجديدة من داء السكري.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.