ماهو مرض الفطر الأصفر وماهي أسبابه، مرض الفطر الأصفر وكذلك أمراض الفطر الأسود والفطر الأبيض، دوت الخليج أمراض ليست جديدة وموجودة منذ سنوات طويلة، إلا أنها عادت للانتشار بين مرضى فيروس كورونا في عدد من دول العالم منها الهند وأمريكا، وفي التالي نتعرف على أسبابها وأعراضها..

مرض الفطر الأصفر:

مازال الفطر الأصفر وما يسببه من أعراض تحت الدراسات الطبية في الدول التي انتشر بها تزامنًا مع انتشار كورونا، وذكرت مواقع هندية أن ليس لديها معلومات كافية بعد عن مرض الفطر الأصفر، إلا أنها حذرت من كونه أخطر من الأمراض الفطرية الأخرى التي انتشرت قبله وهي الفطر الأسود والفطر الأبيض.

أسباب مرض الفطر الأصفر:

الفطر الأصفر يحدث بسبب التلوث البيئي وتلوث أدوات العلاجات الطبية التي تستخدم لعلاج مرضى فيروس كورونا من الاحالات الحرجة المنومين في العناية المركزة أو ممن يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.

كما ترتفع نسبة الإصابة بمرض الفطر الأصفر لدى مرضى كورونا المصابين بأمراض مزمنة منها مرض السكري وأمراض المناعة و الأمراض السرطانية وأمراض الدم وأمراض الكلى.

وذكر موقع "تايم أوف إنديا" أن مرض الفطر الأصفر هو مرض متواجد في الزواحف، وأن إصابة الإنسان به مرض نادر الحدوث، ولم يسبق أن سجلت حالات للإصابة به.

تكمن خطورة مرض الفطر الأصفر مقارنة بالأمراض الفطرية الأخرى أن تأثيره الضار على الجسم يبدأ من الداخل، على عكس الأمراض الفطرية الأخرى، فيؤثر على العمليات الحيوية ويضر جهاز المناعة.

أعراض الإصابة بمرض الفطر الأصفر:

حسب الحالات المسجلة من المصابين بمرض الفطر الأصفر، فإن هنالك مجموعة من الأعراض أصيبوا به وهي:

مشاكل في الجهاز الهضمي، والتمثيل الغذائي.

سوء في التغذية وفقدان للشهية يسببان فقدان للوزن.

تحول العيون إلى عيون غائرة.

التعب العام وفقدان طاقة الجسم.

عدم التئام الجروح.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.