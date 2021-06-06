٢٤رغيف فينو من كيلو دقيق احلى من بتاع الافران وانسى اى طريقة تانية تعرفيها

صنع الفينو في المنزل 24 رغيف فينو من كيلو دقيق، وصفات الفينو أو الخبز بشكل عام من الوصفات الأساسية التي يبحث عنها جميع ربات المنزل والأمهات بشكل عام خاصةً في الفترة الخاصة بدخول الدراسة، الخبز من العناصر الغذائية المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها وبسبب ظروف ضيق الوقت وكثرة الانشغال دائماً ما يبحث الكثير عن الطرق السريعة التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، وفي هذا المقال سنقوم بعرض أحدى هذه الطرق.

صنع الفينو في المنزل

● يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون صنع الخبز في المنزل بدلاً من شرائه من المخابز وذلك لإعداده حسب الرغبة وأيضاً لضمان جودته، لذلك يكثر البحث عن طرق مختلفة لتحضير الفينو في المنزل بطرق مختلفة وسريعة.

يتطلب لتحضير هذه الوصفة ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض، كوبان من الماء، كوب صغير من اللبن البودرة، ملعقة من الفانيليا الصغيرة، كوب صغير من الزيت، ملعقة صغيرة من الملح، وأيضاً ربع ملعقة كبيرة من السكر.

في وعاء فارغ يتم وضع جميع المكونات الغير سائلة وخلطها بشكل جيد مع بعضها.

وبالتدريج يتم إضافة المكونات السائلة لهذا الخليط، ثم يتم عجن المكونات مع بعضها جيداً وتقسيمها إلى دوائر صغيرة الحجم.

يتم وضع ورقة زبدة ويضاف لها العجينة التي سبق تقسيمها وتشكيلها ثم يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم دهن سطح هذه العجينة بالزبدة.

تحضير ٢٤ رغيف فينو من كيلو دقيق