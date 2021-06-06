عمل شاورما الفراخ الاقتصادية البيتي زي المطاعم وسر تتبيلة الشاورما طعم لا يقاوم وبأقل تكلفة

عمل شاورما الفراخ الاقتصادية البيتي زي المطاعم وسر تتبيلة الشاورما، تعتبر شاورما الفراخ من الأكلات المحببة عند المصريين حيث أنها لا تحتاج إلى كلفة كبيرة وتعتبر من الأكلات الخفيفة التي لا تتعب المعدة، هي أكلة نحتاج فيها فقط إلى شرائح الفراخ والبهارات التي تضاف إليها والكاتشب وتقدم مع بابا غنوج والثومية ونحن في هذا المقال سوف نعرض لكى سيدتي الطريقة المثلى في تحضير شاورما الفراخ في المنزل بكل سهولة زي الجاهزة بالظبط دون الحاجة لشرائها بثمن غالي وسوف تكون ذو مذاق أفضل من الجاهز.

عمل شاورما الفراخ الاقتصادية

المكونات

شرائح صدور الفراخ.

4 فصوص من الثوم.

كاتشب.

زبادي.

شرائح من الطماطم.

عصير ليمون ( ملعقة كبيرة ).

فلفل أخضر رومى.

خبز طرى ( رقاق ).

رشة ملح.

ربع كوب من الزيت.

رشة من الفلفل الأسود.

بصلة مفرومة.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به شرائح صدور الفراخ مع القليل من عصير الليمون والكاتشب ورشة الملح والفلفل الأسود والزبادي والبهارات التى تتبل بها شرائح صدور الفراخ. نقوم بخلط كل هذه المكونات خلطا جيدا ثم نقوم بتغطية الوعاء ونتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تتشرب شرائح صدور الفراخ التتبيلة جيدا. نعمل على إحضار طاسة ونضع بها ربع كوب من الزيت ونضعها على النار. نضع خليط شاوما الفراخ المتبلة في المقلاة ونقوم بعملية التشويح وقبل تمام النضج نضيف شرائح الطماطم والبصل والفلفل الأخضر الرومي ونقوم بعملية التقليب جيدا ونختبر عملية النضج للشرائح ثم ننزلها من على النار. نقوم بصنع ساندوتشات من الرقاق ونضع به شاورما الدجاج مع شرائح الطماطم والفلفل الرومي بألوانه والبصل المشوح ونقوم بلف الساندوتش. نحضر صينية نظيفة ونضع بها القليل من الزيت ونوضع الزيت جيدًا باستخدام فرشاة. نقوم بوضع ساندوتش شاورما الفراخ في الصينية وننتظر حت يحمر ثم نقلبه على الجهة الأخرى. نقوم بتقطيع الساندوتش وتقديمه في أطباق التقديم ويمكن تزيينه بالقليل من البقدونس. نقدم شاورما الدجاج مع المقبلات والبطاطس المقلية أو الشيبسي وكالتشب وصحتين وهنا. تلك هي أسهل طريقة عمل شاورما الفراخ الاقتصادية.

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلاتعمل شاورما دجاج سريعة

إذا كان لديك صدور أو وراك ناضجة متبقية من الطعام فتستطيعين القيام بعمل أسرع شاورما دجاج بتلك الصدور أو الوراك وسوف نتعرف على المكونات والتوابل التي من خلالها سوف نقوم بتحضير أسرع شاورما فراخ.

المكونات

صدر دجاجة أو ورك ناضج مقطع قطع صغيرة.

القليل من بهار السماق.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن.

ملعقتين من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتين من الزبادي.

طريقة عمل شاورما فراخ سريعة

نقوم بوضع الزبدة على النار ونشوح قطع الدجاج جيدًا ثم نضع الكمون والكزبرة الجافة ونقلب ثم نقوم بوضع الخل والزبادي مع التقليب بعد ذلك ننتظر 5 دقائق ثم نطفأ النار، نضع القليل من الزبدة في مقلاة ونقطع بصل دوائر ونشوحه في الزبدة ونرش عليه السماق، نقوم بإحضار خبر الشاورما ونضع شاورما الدجاج وفوقه البصل المتبل بالسماق ونلف الساندوتش ونقدمه مه البطاطس المحمرة وصحتين وهنا.

عمل شاورما الفراخ زي المحلات

المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطع شرائح.

3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

2 حبة من الطماطم مقطعة شرائح.

مكعب واحدة مرقة دجاج.

حبة واحدة من الجزر المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 حبة من البصل المقطع جوانح.

ربع ملعقة شطة حريفة.

طريقة التحضير