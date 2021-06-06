طريقة عمل الارز باللبن مثل المحلات تمام والطعم لذيذ وروعة بمكونات بسيطة، يعتبر الأرز باللبن من الحلويات المحببة لدى الجميع صغار وكبار والأرز باللبن من الحلويات التي تحتوى على فيتامينات ومكونات غذائية مهمة ومفيدة للجميع وتلجأ دائما ربة المنزل إلى إعداد طبق الأرز باللبن على السفرة حيث أنه من الأطباق الشهية الغير مكلفة والبسيطة التي لا يتعدى زمن إعدادها نصف الساعة ونحن نقدم لك هذا الطبق من الحلويات الأشهى والألذ ويفوق عمل محلات الحلويات. طريقة عمل الارز باللبن زي المحلات طريقة عمل الارز باللبن زي المحلات المكونات ربع كوب من الأرز الأبيض.

كيلو جرام من اللبن الطبيعي ( الحليب الطبيعي ) وليس المبستر.

علبة من القشدة الجاهزة.

سكر.

فانيليا.

نشا أبيض مطحون ( النشا البودرة ).

آيس كريم بالفانيليا. طريقة عمل الأرز باللبن بالنشا يتم وضع الأرز في الماء ونقعه لمدة ربع ساعة ثم تصفيته. نقوم بغلي اللبن على النار وأثناء الغليان يتم إضافة الأرز مع التقليب لتجنب التصاق الأرز ومع اقتراب نضج الأرز نضيف السكر والقشدة. يتم إذابة ملعقتان كبيرتان من النشا البودرة في ربع كوب من الماء الفاتر حتى لا تتكون بلورات النشا ويتم إضافته إلى الخليط مع التقليب حتى تتماسك ونقوم برشة فانيليا خفيفة مع التقليب. ننزل الخليط من على النار بعد التأكد من تمام النضج ونتركه يبرد قليلا. نضع الأرز باللبن في أطباق توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. نخرج الأطباق من الثلاجة ونبدأ بتزيينها بوضع رشات من القرفة عليها أو بوضع بولا من الأيس كريم على وش الطبق ويمكن إضافة المكسرات بأنواعها كما يمكن رش السوداني المجروش على وجه الطبق. طريقة عمل الارز باللبن زي المالكي طريقة عمل الأرز باللبن بالنشاطريقة عمل الارز باللبن زي المالكي المكونات ملعقتين كبيرتين من الأرز المغسول.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كيسين من الفانيليا.

نصف لتر فقط من الحليب. خطوات عمل الرز بلبن نقوم أولاً بغلي الحليب ثم نطفأ النار. نغسل الأرز جيدًا ثم نضيفه إلى الحليب المغلي بعد أن أنزلنا الحليب من على النار. نترك الأرز منقوع في الحليب الساخن لمدة ساعة ونصف. سوف نلاحظ أن الأرز قد تضاعف حجمه نقوم بإضافة السكر ونقلب. نحضر كوب من الماء ونضيف إليه النشا والدقيق ثم بعد ذلك نضيفهم إلى الأرز ونقلب. نرفع الارز باللبن على نار متوسطة مع التقليب المستمر. نضع ملعقة من الكاكاو الخام ونقلب حتى يصبح القوام سميك ويغلي نطفأ النار. نحضر أكواب زجاجية أو بولات ونضع بها الأرز باللبن بالكاكاو ونضعها في الثلاجة بعد أن تهدأ من الحرارة. نقدمها باردة وصحتين وعافية. عمل الارز بلبن بدون نشا كوبين من الحليب.

كوبين من الماء.

ربع كوب من الأرز.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة عمل الرز بلبن من غير نشا نغسل الأرز جيدًا ثم نضعه في طنجره وعليه كوبين من الماء. نترك الأرز يغلي من الماء جيدًا حتى ينضج ثم نقوم بإضافة كوبين الحليب. نضع السكر حسب الرغبة. ننتظر لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر. قبل أن نطفأ النار نضع الفانيليا ونقلب. نقوم بسكب الأرز باللبن في أطباق وننتظر حتى تهدأ من الحرارة وندخل الأطباق إلى الثلاجة. عمل ارز بلبن بالكريم شانتيه خطوات عمل الرز بلبنعمل الارز بلبن بدون نشاطريقة عمل الرز بلبن من غير نشاعمل ارز بلبن بالكريم شانتيه المكونات نصف كيلو من الحليب.

ربع كوب فقط من الارز.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة ونصف من النشا.

نصف ملعقة من الكريم شانتيه.

6 ملاعق من السكر.

زبيب وجوز هند للتزيين. طريقة التحضير نقوم أولاً بغسل الأرز جيدًا ونقعه في ماء لمدة 3 ساعات. نضع الأرز على النار مع كوب من الماء. نترك الأرز حتى ينضج تمامًا. ثم نقوم بوضع الحليب الموجود لدينا على الأرز مع التقليب. بعد ذلك نحضر كوب من الماء ونذوب به النشا والكريم شانتيه. ثم نقوم بوضع خليط النشا والكريم شانتيه على الحليب والارز ونقلب جيدًا. بعد ذلك نضع السكر والفانيلا ونقلب المكونات. ثم نفرغ الارز بلبن في أطباق ونزينها بالزبيب وجوز الهند. بعد ذلك نضع الرز بلبن في الثلاجة لمدة ساعتين. ثم نقدمه باردًا مع رشة صغيرة من القرفة وصحتين وعافية. الوسوم

طريقة عمل الارز باللبن مثل المحلات تمام والطعم لذيذ وروعة بمكونات بسيطة، يعتبر الأرز باللبن من الحلويات المحببة لدى الجميع صغار وكبار والأرز باللبن من الحلويات التي تحتوى على فيتامينات ومكونات غذائية مهمة ومفيدة للجميع وتلجأ دائما ربة المنزل إلى إعداد طبق الأرز باللبن على السفرة حيث أنه من الأطباق الشهية الغير مكلفة والبسيطة التي لا يتعدى زمن إعدادها نصف الساعة ونحن نقدم لك هذا الطبق من الحلويات الأشهى والألذ ويفوق عمل محلات الحلويات. طريقة عمل الارز باللبن زي المحلات طريقة عمل الارز باللبن زي المحلات المكونات ربع كوب من الأرز الأبيض.

كيلو جرام من اللبن الطبيعي ( الحليب الطبيعي ) وليس المبستر.

علبة من القشدة الجاهزة.

سكر.

فانيليا.

نشا أبيض مطحون ( النشا البودرة ).

آيس كريم بالفانيليا. طريقة عمل الأرز باللبن بالنشا يتم وضع الأرز في الماء ونقعه لمدة ربع ساعة ثم تصفيته. نقوم بغلي اللبن على النار وأثناء الغليان يتم إضافة الأرز مع التقليب لتجنب التصاق الأرز ومع اقتراب نضج الأرز نضيف السكر والقشدة. يتم إذابة ملعقتان كبيرتان من النشا البودرة في ربع كوب من الماء الفاتر حتى لا تتكون بلورات النشا ويتم إضافته إلى الخليط مع التقليب حتى تتماسك ونقوم برشة فانيليا خفيفة مع التقليب. ننزل الخليط من على النار بعد التأكد من تمام النضج ونتركه يبرد قليلا. نضع الأرز باللبن في أطباق توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. نخرج الأطباق من الثلاجة ونبدأ بتزيينها بوضع رشات من القرفة عليها أو بوضع بولا من الأيس كريم على وش الطبق ويمكن إضافة المكسرات بأنواعها كما يمكن رش السوداني المجروش على وجه الطبق. طريقة عمل الارز باللبن زي المالكي طريقة عمل الأرز باللبن بالنشاطريقة عمل الارز باللبن زي المالكي المكونات ملعقتين كبيرتين من الأرز المغسول.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كيسين من الفانيليا.

نصف لتر فقط من الحليب. خطوات عمل الرز بلبن نقوم أولاً بغلي الحليب ثم نطفأ النار. نغسل الأرز جيدًا ثم نضيفه إلى الحليب المغلي بعد أن أنزلنا الحليب من على النار. نترك الأرز منقوع في الحليب الساخن لمدة ساعة ونصف. سوف نلاحظ أن الأرز قد تضاعف حجمه نقوم بإضافة السكر ونقلب. نحضر كوب من الماء ونضيف إليه النشا والدقيق ثم بعد ذلك نضيفهم إلى الأرز ونقلب. نرفع الارز باللبن على نار متوسطة مع التقليب المستمر. نضع ملعقة من الكاكاو الخام ونقلب حتى يصبح القوام سميك ويغلي نطفأ النار. نحضر أكواب زجاجية أو بولات ونضع بها الأرز باللبن بالكاكاو ونضعها في الثلاجة بعد أن تهدأ من الحرارة. نقدمها باردة وصحتين وعافية. عمل الارز بلبن بدون نشا كوبين من الحليب.

كوبين من الماء.

ربع كوب من الأرز.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة عمل الرز بلبن من غير نشا نغسل الأرز جيدًا ثم نضعه في طنجره وعليه كوبين من الماء. نترك الأرز يغلي من الماء جيدًا حتى ينضج ثم نقوم بإضافة كوبين الحليب. نضع السكر حسب الرغبة. ننتظر لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر. قبل أن نطفأ النار نضع الفانيليا ونقلب. نقوم بسكب الأرز باللبن في أطباق وننتظر حتى تهدأ من الحرارة وندخل الأطباق إلى الثلاجة. عمل ارز بلبن بالكريم شانتيه خطوات عمل الرز بلبنعمل الارز بلبن بدون نشاطريقة عمل الرز بلبن من غير نشاعمل ارز بلبن بالكريم شانتيه المكونات نصف كيلو من الحليب.

ربع كوب فقط من الارز.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة ونصف من النشا.

نصف ملعقة من الكريم شانتيه.

6 ملاعق من السكر.

زبيب وجوز هند للتزيين. طريقة التحضير نقوم أولاً بغسل الأرز جيدًا ونقعه في ماء لمدة 3 ساعات. نضع الأرز على النار مع كوب من الماء. نترك الأرز حتى ينضج تمامًا. ثم نقوم بوضع الحليب الموجود لدينا على الأرز مع التقليب. بعد ذلك نحضر كوب من الماء ونذوب به النشا والكريم شانتيه. ثم نقوم بوضع خليط النشا والكريم شانتيه على الحليب والارز ونقلب جيدًا. بعد ذلك نضع السكر والفانيلا ونقلب المكونات. ثم نفرغ الارز بلبن في أطباق ونزينها بالزبيب وجوز الهند. بعد ذلك نضع الرز بلبن في الثلاجة لمدة ساعتين. ثم نقدمه باردًا مع رشة صغيرة من القرفة وصحتين وعافية.

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