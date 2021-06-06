طرق ووصفات مجربة لإزالة الشعر بالملح.. بديل المكونات الكيميائية الباهظة التكاليف

طرق ووصفات مجربة لإزالة الشعر بالملح، إزالة الشعر بالملح تعتبر من أروع وأسهل الطرق الطبيعية في إزالة الشعر من الجسم، الذي يسبب للفتيات والسيدات الازعاج والاحراج الشديد أمام الأخرين، خاصة الفتيات ذات الشعر الغامق والكثيف، ولكن معظم الفتيات لا يعرفون شيء عن طريقة استخدامه، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة إزالة الشعر بالملح، ومن المفارقات التي ستفاجئ العديد منا أن هذه الطريقة قديمة جدا واستعمل الأجداد إزالة الشعر بالملح الخشن منذ قديم الزمان والنتيجة كانت فعالة في إزالة الشعر من الجذور.

أولا طريقة إزالة الشعر بالملح والصابون

لتطبيق تلك الطريقة والتخلص من الشعر الزائد بجسمك بل وإزالة الشعر نهائيا، والتمتع بجسم نظيف ولامع، كل ما عليك هو أن تقومي بخلط كوب متوسط ماء ورد، وربع كوب ملح خشن، ونصف كوب من بشر الصابون جيدا، حتى تحصلي على خليط كريمي، ثم وزعي الخليط على المنطقة التي تريدين في التخلص من الشعر منها، وتركي الخليط على بشرتك لمدة 120 دقيقة، واغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ثم ضعي على بشرتك كمية مناسبة من ماء الورد حتى تغلقي المسام المفتوحة، كرري تلك الطريقة حتى تحصلي على نتيجة مذهلة وإمكانية إزالة الشعر نهائياً من الجسم ومنع نموه.

طريقة إزالة الشعر بالملح والماء

لتطبيق تلك الطريقة والتخلص من الشعر الزائد بجسمك، والتمتع بجسم نظيف ولامع و تعتبر وصفة لإزالة الشعر من الجسم نهائيا والى الابد، كل ما عليك هو أن تقومي بخلط كوب كبير من الملح مع نصف كوب ماء عادي، وقلبهم جيدا، ثم ضعي الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر بها لمدة ربع ساعة، مع التدليك المستمر، واغسلي بشرتك بالماء الفاتر، كرري تلك الطريقة حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.