الوصفات السبع للحصول على بشرة الملكة كليوباترا

التعرض المباشر للظروف الجوية من أشعة الشمس ، الرطوبة ، الهواء الجاف وتغيرات الحرارة والتعرض لأجهزة التكييف وكذلك ظروف العمل اليومية.

يكون تأثر البشرة بتلك العوامل كبيراً ،

وتختلف مع اختلاف نوع البشرة

ظهور تلك التأثيرات الضارة في

هذا المقال نقدم لك أفضل 7 وصفات لحماية البشرة.

الوصفات السبع لتجديد البشرة

وصفة السكر بالعسل

وهي وصفة سهلة للغاية ، ومناسبة للذين يعانون من الهالات السوداء والبقع الداكنة في مناطق الجسم المختلفة

الطريقة

يتم وضع كمية من العسل الأبيض على قدر مساوٍ من السكر البني على حسب الكمية التي ستقوم بصنعها ثم تقلب الخليط جيداً ثم قم بوضعه في زجاجة محكمة الغلق لحين استخدامه.

طريقة الاستخدام

وذلك من خلال وضع كمية من الخليط على قطنة وتدليك المنطقة الداكنة وتركها لفترة من الوقت ثم يتم غسلها بالماء الدافئ ومع الاستخدام المتكرر تلاحظ اختفاء المناطق الداكنة .

تركيبة الليمون مع بياض البيض

وهي تركيبة بسيطة تعتمد على تقشير البشرة للحصول على بشرة ناضرة ،وهي أيضاً من التركيبات السهلة عند صنعها ، كل ما عليك القيام به هو خفق كمية من بياض البيض حتى يصير الى اللون الابيض ، ثم بعدها قم بوضع كمية من عصير الليمون مقدار نصف ليمونة على مخفوق بياض البيض .

طريقة الاستخدام

يتم غسل الوجه بالماء جيدا قبل الاستخدام ، ثم وضع الخليط على الوجه وتركه لنصف ساعة بعدها يتم غسل الوجه جيداً واستخدام نوع من المرطبات للتخلص من الجفاف الذي سببه بياض البيض ، ستلاحظ نتائج سريعة لبشرة مضيئة .

خلطة الكركم

وهي وصفة سهلة تحافظ على صحة البشرة والقضاء على الحبوب الموجودة بالبشرة.

المكونات

كميات مناسبة من بودرة الكركم ، الزبادي والعسل الأبيض يتم وضع العسل على الكركم وتقليبهم جيدا بعدها قم بوضع الزبادي لصنع وصفة الكركم.

الاستخدام

يوضع على الوجه لمدة ثلث ساعة ، وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الدافئ للحصول على بشرة حيوية ومع تكرار العملية مرة واحدة بشكل أسبوعي ستحافظين على بشرة حيوية ومشرقة.

وصفات للبشرة الدهنية الغير حساسة

وصفة مطحون الحمص

وهي وصفة تصنع من بودرة الكركم مع اللبن كامل الدسم والعسل بالإضافة الى مطحون الحمص ، هذه الوصفة للحصول على بشرة مشرقة وجذابة .

المكونات

ملعقتين كبيرتين من طحين الحمُّص مع ربع ملعقة من الكركم وملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض والقليل من اللبن كامل الدسم او من الزبادي ، يتم تقليب الخليط جيداً ويتم فرده على الوجه مدة 15 دقيقة ، بعدها يتم غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ.

وصفة الجوجوبا

استخدام زيت الجوجوبا وطريقة استخدامه سهلة ، قم بوضع كمية منه على قطعة من القطن ، وتدلك بها البشرة برفق وذلك للحصول على بشرة حيوية ومعادلة مستويات الزيوت الطبيعية الموجودة بالبشرة .

وصفة خليط الزيوت الطبيعية

وهو خليط من أفضل الوصفات التي يمكن صنعها بالمنزل ، للحصول على بشرة خالية من الحبوب ، وخصوصاً حب الشباب.

المكونات

يضاف ربع كوبٍ من زيت الخروع الى ربع كوبٍ من زيت الجوجوبا ، يضاف على الخليط نصف كوب من زيت بذور العنب و 15 نقطة من زيت شجرة الشاي ويقلب الخليط جيداً .

الاستخدام

حيث يوضع كم من الخليط

على أطراف الأصابع وتدلك بها البشرة برفق ،

ثم قم باستخدام قطعة من القماش مبللة بالماء الدافئ

ووضعها على الوجه حتى تبرد كرر العملية للحصول

على بشرة خالية من الحبوب.

وصفة الطماطم للهالات السوداء

قم بوضع كمية من عصير الليمون مقدار ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون على مقدار نصف ملعقة صغيرة من عصير الطماطم ، للحصول على خليط الطماطم .

بعدها قم بفرد الخليط على الوجه مدة 15 دقيقة

للتخلص من الهالات السوداء حول العين ،

كرر العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.