مدمر الدهون الأقوى لحرق الدهون وسد الشهية ستخسرين 10 كيلو في 10 أيام، إليكم هذا المشروب لإزالة الدهون وخصوصا دهون الكرش، ولكن لابد من الإقلاع عن العادات الغذائية السيئة ومنها تجنب المقليات والوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية واتباع نظام غذائي صحي مع ممارسه التمارين الرياضية والمشي يوميا لمده ثلاثون دقيقه، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي بعض المشروبات الصحية الناسفة للدهون وسد الشهية . مدمر الدهون الأقوى لحرق الدهون وسد الشهية ستخسرين 10 كيلو في 10 أيام : مدمر الدهون الأقوى لحرق الدهون وسد الشهية ستخسرين 10 كيلو في 10 أيام : يساعد هذا المشروب علي حرق الدهون فيحتوي هذا المشروب علي أشياء مفيده تعمل إزالة دهون الكرش والأرداف واليكم الوصفة . مقادير وصفه حرق الدهون وسد الشهية : 1 ملعقه كبيره من إكليل الجبل (اليازير) .

1 ملعقه كبيره من الزعتر .

1 ملعقه كبيره من البابونج .

1 ملعقه صغيره من قشر الرمان المجفف . طريقه عمل مشروب حرق الدهون وسد الشهية : في وعاء معدني نضع البابونج والزعتر و قشر الرمان وإكليل الجبل ونضع عليهم 1 لتر من الماء.

ثم نضع المشروب علي النار حتي تمام الغليان .

يتم شرب 1 كوب يوميا علي الريق وكوب واحد في المساء قبل الأكل بربع ساعه .

تساعد هذه الوصفة علي تنحيف البطن وسد الشهية .

تساعد أيضا علي تخفيف الوزن في وقت قصير، لما له من قدره عاليه علي تفتيت وتكسير الدهون وخصوصا تلك الدهون المتراكمة في منطقه البطن .

يساعد أيضا هذا المشروب علي حل بعض مشاكل الجهاز الهضمي، فهو يعالج عسر الهضم، وبالتالي هو يساعد علي هضم الطعام وتجنب الشعور بالخمول والثقل .

يزيد هذا المشروب من الشعور بالشبع والامتلاء وذلك في حال إذا تم شربه قبل الوجبة الغذائية .

وأخيرا، عليكم باتباع الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية وممارسه رياضه المشي لمده ثلاثون دقيقه يوميا حتي يتم حرق الدهون بشكل افضل . مقادير وصفه حرق الدهون وسد الشهية :طريقه عمل مشروب حرق الدهون وسد الشهية : الوسوم

مدمر الدهون الأقوى لحرق الدهون وسد الشهية ستخسرين 10 كيلو في 10 أيام، إليكم هذا المشروب لإزالة الدهون وخصوصا دهون الكرش، ولكن لابد من الإقلاع عن العادات الغذائية السيئة ومنها تجنب المقليات والوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية واتباع نظام غذائي صحي مع ممارسه التمارين الرياضية والمشي يوميا لمده ثلاثون دقيقه، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي بعض المشروبات الصحية الناسفة للدهون وسد الشهية . مدمر الدهون الأقوى لحرق الدهون وسد الشهية ستخسرين 10 كيلو في 10 أيام : مدمر الدهون الأقوى لحرق الدهون وسد الشهية ستخسرين 10 كيلو في 10 أيام : يساعد هذا المشروب علي حرق الدهون فيحتوي هذا المشروب علي أشياء مفيده تعمل إزالة دهون الكرش والأرداف واليكم الوصفة . مقادير وصفه حرق الدهون وسد الشهية : 1 ملعقه كبيره من إكليل الجبل (اليازير) .

1 ملعقه كبيره من الزعتر .

1 ملعقه كبيره من البابونج .

1 ملعقه صغيره من قشر الرمان المجفف . طريقه عمل مشروب حرق الدهون وسد الشهية : في وعاء معدني نضع البابونج والزعتر و قشر الرمان وإكليل الجبل ونضع عليهم 1 لتر من الماء.

ثم نضع المشروب علي النار حتي تمام الغليان .

يتم شرب 1 كوب يوميا علي الريق وكوب واحد في المساء قبل الأكل بربع ساعه .

تساعد هذه الوصفة علي تنحيف البطن وسد الشهية .

تساعد أيضا علي تخفيف الوزن في وقت قصير، لما له من قدره عاليه علي تفتيت وتكسير الدهون وخصوصا تلك الدهون المتراكمة في منطقه البطن .

يساعد أيضا هذا المشروب علي حل بعض مشاكل الجهاز الهضمي، فهو يعالج عسر الهضم، وبالتالي هو يساعد علي هضم الطعام وتجنب الشعور بالخمول والثقل .

يزيد هذا المشروب من الشعور بالشبع والامتلاء وذلك في حال إذا تم شربه قبل الوجبة الغذائية .

وأخيرا، عليكم باتباع الأنظمة الغذائية والتمارين الرياضية وممارسه رياضه المشي لمده ثلاثون دقيقه يوميا حتي يتم حرق الدهون بشكل افضل . مقادير وصفه حرق الدهون وسد الشهية :طريقه عمل مشروب حرق الدهون وسد الشهية :

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