فرد الشعر بكريم بانثينول اقوي كيراتين للشعر المجعد لن تصدقي النتائج

نستمع عن فرد الشعر بكريم بانثينول لكن هل من مُجرب لهذه الوصفة وماهي مدة فاعليتها، وهل لها أضرار على الشعر، جميعها أسئلة كثيرة تدور في أذهان الباحثين عن جمال الشعر، اليوم أنقل لكم تجربة حقيقية من وصفة كريم بانثينول للشعر المجعد وكيف يجعل الشعر لامع وصحي كالحرير، تابعي معانا هذا المقال عبر موقع ثقفني، وإليكم أولا فوائد كريم بانثينول.

فوائد كريم بانثينول

قد يكون كريم بانثينول هو البديل الأمكن للبروتين فيمكن استخدامه للشعر الأكثر جفافاً ويعطيه النعومة الفائقة، لأنه يحتوى على مادة الديكسابانثينول المفيدة للترطيب وإعطاء الحيوية بتجديد نشاط بصيلات الشعر.

فرد الشعر بكريم بانثينول

يمكنك عمل بعض وصفات فرد الشعر بكريم بانثينول بوضع بعض الزيوت الطبيعية معه لمعالجة جميع مشاكل الشعر من التقصف والهيشان والتجاعيد.

كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد

احضري كوب من الزجاج وافرغي عبوة كريم بانثينول، ثم إضافة عليهم أربع ملاعق من زيت جوز الهند، ويتم خلطهم، ثم وضعهم على الشعر لمدة ساعة وبعدها يتم غسل الشعر بالماء/ مع التكرار سوف تلاحظين فرد الشعر ونعومته الرائعة.

وصفة كريم بانثينول للشعر الهايش

يوضع محتوى أنبوبة كريم بانثينول في وعاء بلاستيك، ثم إضافة ملعقة كبيرة لكل من (زيت الأرجان، زيت الجوجوبا، زيت الأفوكادو، زيت الجلسرين، زبدة الشيا)، ثم تخلط هذه المكونات مع كريم بانثينول، ثم توضع على الشعر مع لبس غطاء بلاستيك للرأس وتترك من ساعة إلي ساعة إلي ساعتين، ثم يتم إزالة الغطاء وغسل الشعر بالماء وشامبو الأطفال.

عادة لم تسبب وصفات فرد الشعر بكريم بانثينول أي أضرار ولكن يجب الحذر عند حدوث أي تغير من احمرار أو حرقان يتم التوقف عن عمل الوصفة فوراً حتى لا تأتي بنتائج عكسية.