طريقة عمل الباذنجان المخلل مثل المطاعم وأسرار المطاعم في عمل الدقة الخطيرة

طريقة عمل الباذنجان المخلل مثل المطاعم، يعد الباذنجان من الأكلات الخاصة التي لا تخلو مائدة الطعام منها. فله مذاق رائع جداً مع الوجبات الأساسية، ويحب الكثير من الأشخاص تناول الباذنجان سواء المشوي أو المقلي؛ حيث يعتبره الشعب فاتح للشهية مع سندوتشات الفول والطعمية. وكذلك وحبات السمك المشوي. والدجاج، وعادة يتم تحضير الباذنجان المخلل عن طريق القلي أو السلق. ولكن في أغلب الاوقات يفضل الأشخاص أعداده عن طريق القلي لأنه يعطي مذاق رائع وخاص. واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان المخلل مثل المطاعم.

الباذنجان المخلل مثل المطاعم

لأن الشعب يحب التنوع على مائدة الطعام وتقديم أشهي المأكولات، وهذه الوصفة الشعبية التي يحب تناولها الأشخاص سواء من المحلات أو من الاماكن المختلفة التي يتم تقديمها، سوف نقدم طريقة عملها بالمنازل من خلال الخطوات التالية :

500 جرام باذنجان أسود.

½ كوب ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة ملح.

¼ كوب خل أبيض.

½ كوب كزبرة خضراء مفرومة.

1 فلفل أحمر.

⅓ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

1 فلفل أخضر حار.

طريقة عمل الباذنجان المخلل مثل المطاعم

قومي بنزع رأس الباذنجان وغسله جيداً بالماء الفاتر. ثم عمل شق في الباذنجان من المنتصف مع أخذ الحذر من قطعه. نحضر مقلاة ونضع بها الزيت العميق ونرفعها على نار متوسطة ثم قلي الباذنجان حتي ينضج تماماً. بعد ذلك يتم إخراجه على ورق مطبخ للتخلص من باقي كمية الزيت. وفى ذلك الوقت يتم تجهيز الخلطة السرية لحشوه وهي تتم بواسطة إحضار كبة الطعام. ووضع بها كلاً من ” الثوم، والفلفل الحار، والفلفل الأحمر، والملح والخل” ومن ثم تشغيل الكبة حتي تتجانس كل المكونات. يتم تفريغ الحشو في طبق ويتم حشو بها الباذنجان ووضعه في طبق التقديم وتزينه بالكزبرة المفرومة.

مقادير الباذنجان المخلل

ويقدم مع الوجبات الأساسية وخاصة البطاطس المقلية ووجبة الغداء.