طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وبدون بيض

طريقة عمل كيكة البسكويت البارد اليوم هي طبق الحلو الذي سوف تقدميها لأسرتك لإسعادهم في فصل الصيف، معنا بأقل التكاليف وأجمل طعم وأسهل طريقة، فإذا كنتِ مهتمة أن تعرفي على وصفة كيكة البسكويت بالمقادير المضبوطة عليكِ وقراءة هذه التفاصيل التي نقدمها في هذا المقال الصغير المقدم إليكم عبر موقع ثقفني، ولتتمكنى من إعداد كيكة البسكويت الباردة بدون فرن خلال دقائق معدودة وبدون الحاجة إلى شرائها من الخارج.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن

طريقة عمل كيكة البسكويت بدون فرن من أسهل الوصفات التي يمكن عملها، فهي بأربع مكونات فقط بدون الاحتياج للوضع على النار، ولا تأخذ العديد من الخطوات:

مقادير كيكة البسكويت الباردة:

عبوة بسكويت سادة كبيرة.

كوب حليب بارد.

5 عبوة كريم شانتيه.

كوب قشطة.

استخدمي المضرب الكهربائي في خفق بودرة الكريم شانتيه باللبن الحليب حتى يصبح القوام سميك ويعلو اكثر، ثم نضيف القشطة ونحرك بهدوء حتى لا تهبط الكريمة.

يتم غمس البسكويت في لبن بارد ثم يرفع فوراً.

تحضر صينية من البيركس ونضع بها طبقة من الكريم شانتية المخفوق مع اللبن والقشطة ثم البسكويت وهكذا بالتبديل حتى يتم تكوين ثلاثة طبقات من البسكويت والكريمة.

نضع في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتماسك الكريم مع البسكويت.

يمكن ان إضافة لمسة بسيطة من بعض القطع الصغيرة من الفاكهة ( فراولة، كيوي، تفاح) لإعطاء مذاق أحلى و إضافة شوكولاته أو إضافة القليل من المكسرات من اللوز والبندق حسب الرغبة، للتمتع بأجمل طبق حلو مناسب لحر الصيف، عليكِ أن تقومي الآن وتجربي طريقة عمل كيكة البسكويت البارد فهو مذاق يستحق التجربة، وكانت هذه أسهل طريقة لعمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن.

خطوات تحضير كيكة البسكويت البارد