طريقة  عمل كيكة البرتقال الهشة بخطوات سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة، يعتبر الكيك من أشهى الحلويات وأفضلها منتشر بشكل كبير في أنحاء العالم، تحضر الكيك بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل منزل، يحضر بكثرة في الحفلات وأعياد الميلاد والمناسبات السعيدة، فهي تحتوي على سعرات حرارية قليلة وخاصة كيكة البرتقال، حيث أنها غنية بفيتامين سي الضروري لجسم الإنسان، نقدمه لحضراتكم عبر موقعنا ثقفني بأبسط الطرق ومكونات اقتصادية، يمكنكم متابعينا متابعة المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة

يحضر الكيك بنكهات مختلفة ومتميزة، ويمكن تناولة على وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو القهوة في الصباح، ومنها أنواع كيك كثيرة مثل كيكة البرتقال، كيكة الشيكولاتة، كيكة الفانيليا، كيكة الحليب، الكيك بالقهوة أو النسكافية، والعديد من النكهات المختلفة.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الفانيليا .

كوب إلا ربع زيت.

أربع بيضات.

كوب سكر بودر.

عصير برتقال.

يحضر الخلاط الكهربائي ويوضع فيه السكر والبيض ويتم خلطهم جيداً حتى يصبح هناك مزيج هش.

بعد ذلك يتم إضافة الفانيليا والزيت والملح والبيكنج بودر و يتم مزج المكونات معاً حتى الحصول على مزيج متجانس.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع إضافة عصير البرتقال أيضاً تدريجياً حتى الحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك يحضر صينية الكيك وتدهن بالقليل من الزبدة أو السمن، ثم يصب فيها خليط الكيك ثم يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج الكيك و يصبح لونها ذهبياً.

تخرج الكيك من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً، ثم تقطع وتقدم بجانب كوب الشاي أو الحليب.

مراعاة عدم فتح باب الفرن على الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة حتى لا تهبط.

مكونات الكيكطريقة التحضير